Non è sempre facile trovare il mouse perfetto per computer. Non oserei mai dire che il Keychron M6 8K Wireless sia perfetto. Tuttavia, è un mouse per computer completamente funzionante e capace, con molte funzionalità e utilizzi. È wireless ma può essere usato anche via cavo o Bluetooth se desiderato. Con i suoi 86 grammi, è piuttosto leggero rispetto a molte altre opzioni, specialmente concorrenti come Logitech con pesi regolabili. Dopo un approfondito test, sia in giochi veloci e intensi sia in giochi più lenti e metodici, ho scoperto che fa il suo dovere. Offre buona precisione nei movimenti e più pulsanti. Mi piace anche che si possa spostare la ruota del mouse di lato e che ci sia anche una ruota extra sul lato del mouse.

Il packaging è elegante e leggermente retrò.

Come per altri prodotti Keychron, puoi configurare il mouse tramite il loro sito web senza scaricare un'app. Funziona benissimo, e l'interfaccia utente è facile da leggere, facile da usare e buona. Puoi configurare ogni tipo di funzione con questo mouse; Mi piace particolarmente la ruota del mouse. È fatto di metallo e offre una precisione incredibile senza essere troppo lento o troppo veloce. Ovviamente, puoi anche impostare la velocità tramite il loro sito web. Ho posseduto diversi mouse per computer con scorrimento estremamente lento o mancanza di precisione. Perciò è stato rinfrescante testare qualcosa di buono in quella categoria. Ho anche testato numerose configurazioni per il DPI; Questo mouse può essere regolato tra 100 e 30.000. È una gamma piuttosto ampia che ti offre molte opzioni. Puoi anche impostare la sensibilità al click, la luce, il tempo anti-montante e la velocità di segnalazione. È anche facile impostare queste cose tramite i profili se vuoi impostazioni diverse a seconda di cosa stai facendo. Puoi anche impostare un paio di queste cose tramite dei pulsanti sotto il mouse.

Rispetto a una tastiera, il mouse è piuttosto grande.

Anche se non puoi aggiungere peso, ci sono molti pulsanti e funzioni. Il mio problema principale con questo mouse non è la sua funzionalità ma l'ergonomia. A differenza della mia recensione del Keychron K2 HE SE Wireless Tri-Mode, il fattore ergonomico è un po' più significativo. Non sono del tutto soddisfatto del formato. Non sembra mai di poter prendere bene il mouse. Non ha una superficie aderente e, con la sua forma curva, è come cercare di tenere una palla sovradimensionata con una mano sola. A volte perdi la presa e, nelle partite intense, questo può essere un vero problema. Ovviamente, potrebbe anche dipendere dalla dimensione della mano. Perciò, voglio comunque sottolineare che se hai mani piccole o dita più corte, questo mouse potrebbe sentirsi un po' a disagio.

Annuncio pubblicitario:

Gioco molto a sparatutto in prima persona competitivi e ho anche partecipato un po' a Counter-Strike 1.6 nella mia vita passata. Non è una forma di vanto, ma la mia esperienza ha dimostrato che un buon hardware può fare la differenza. Uno dei miei principali problemi con questo mouse è che non è molto facile da impugnare. È facile perdere la presa su di essa, il che può essere fatale nei giochi. Questo è sempre complicato, perché non è facile ordinare mouse per computer in base alla dimensione della propria mano. Tuttavia, penso che anche se hai mani più grandi delle mie, questo mouse per computer può essere difficile da impugnare. Questo perché manca anche di superfici di aderenza. Mi sono chiesto se la soluzione in questo caso sarebbe aggiungere una superficie di presa ai lati e alla parte superiore, così da non scivolare di mano mentre suoni. Sarebbe anche utile essere un po' più basso.

L'app web è ottima e non richiede installazione.

Anche se non sono del tutto a mio agio con il formato e la sua presa, sono completamente soddisfatto degli altri aspetti di questo mouse per computer. È venduto a un prezzo premium e, anche se ha una certa sensazione di plastica, è buono. Il materiale in sé è piacevole, i pulsanti sono reattivi e la rotella del mouse è ottima. Tutte le opzioni di personalizzazione permettono di competere con altri mouse per computer più costosi sotto questo aspetto. Sebbene non sia ergonomica come la Logitech G G502, offre funzionalità più avanzate, più impostazioni, una precisione migliore e DPI più elevati. Sento che manca di peso e di una sensazione di robustezza. Tuttavia, va detto che non è un topo piccolo ma piuttosto grande nonostante il suo peso.

Un ultimo aspetto positivo dell'M6 8K è la durata della batteria. I loro stessi test indicano circa 80 ore senza ricarica. Nel mio test, ho avuto un tempo tra 69 e 76 a seconda delle impostazioni. Un po' più basso di quanto promesso ma comunque perfettamente accettabile. Tuttavia, preferisco giocare con una connessione cablata, quindi per me questo non è un problema. Probabilmente è radicato in me a causa di tutti i problemi che le prime opzioni wireless avevano quando ero piccolo. Oggi non è un problema, e questo è un mouse per computer super nitido in modalità wireless. Probabilmente è uno dei tempi di risposta più rapidi che abbia mai testato. Hai un mouse per computer nitido e multifunzionale con buona precisione nella ruota del mouse e molti pulsanti personalizzabili. Con una buona durata della batteria, pulsanti reattivi e precisione fine, sono soddisfatto. Nonostante il prezzo premium, è un po' plastico, leggero e offre una superficie di presa meno che ideale. È un po' come tenere un fantastico bastoncino a bandy con una mano in cima all'asta. Non è l'ideale, anche se il bastone in sé è fantastico. Se non hai problemi né con la superficie della presa né con l'altezza del mouse, questa è una raccomandazione chiara.

Annuncio pubblicitario:

La curvatura e l'altezza rendono un po' difficile tenerlo. La mancanza di superfici che aiutino a mantenere l'aderenza rende il mantenimento leggermente scivoloso.