Khaleda Zia, prima donna primo ministro del Bangladesh, è venuta a mancare all'età di 80 anni

Khaleda Zia, che divenne la prima donna primo ministro del Bangladesh nel 1991, è morta all'età di 80 anni dopo una lunga malattia, ha annunciato il suo Bangladesh Nationalist Party (BNP). Zia aveva affrontato sfide di salute tra cui cirrosi avanzata, diabete, artrite e problemi cardiaci, e ha trascorso diversi mesi a Londra per cure all'inizio di quest'anno.

Feroce rivalità politica con Sheikh Hasin

Zia salì alla ribalta dopo l'assassinio del marito, il presidente Ziaur Rahman, nel 1981, assumendo la guida del BNP e contribuendo a guidare un movimento popolare che rovesciò il governo militare nel 1990. Sviluppò poi una feroce rivalità politica con Sheikh Hasina, figlia del padre fondatore del Bangladesh, che portò a decenni di alternanza di governo, proteste di strada e scontri politici.

Durante il suo mandato, Zia ha supervisionato la transizione del Bangladesh da un sistema presidenziale a uno parlamentare, promosso gli investimenti esteri e ampliato l'istruzione primaria gratuita. Ha vinto la rielezione nel 1996 e di nuovo nel 2001, anche se il suo secondo mandato ha dovuto affrontare sfide da accuse di militanza islamista e corruzione. Il suo governo è stato ampiamente criticato per la gestione di un attacco con granate a Hasina nel 2004, che ha ucciso oltre 20 persone e ferito centinaia.

Impatto sul turbolento panorama politico del Bangladesh

Nonostante sia stata fuori dal potere dal 2006, incarcerata e a volte agli arresti domiciliari, Zia e il suo partito hanno continuato ad esercitare influenza. Suo figlio, Tarique Rahman, è recentemente tornato in Bangladesh dopo anni di esilio e si prevede che giocherà un ruolo importante nelle prossime elezioni parlamentari.

L'eredità di Zia è segnata dal suo ruolo storico come leader donna in una nazione a maggioranza musulmana e dal suo impatto duraturo sul turbolento panorama politico del Bangladesh, dove la sua rivalità con Hasina ha definito un'epoca di lotte per il potere e sforzi di riforma.