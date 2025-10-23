Kia distribuisce deodoranti per ambienti che sputano benzina ai suoi nuovi clienti EV

HQ

Kia, attraverso il suo importatore finlandese Astara Auto, ha sviluppato in un piccolo trucco di pubbliche relazioni gli abeti profumati Kia a forma di tanica di benzina rosso vivo, che odorano di benzina, che danno a tutti i clienti che hanno acquistato un'auto elettrica. Questo perché la benzina ha un buon odore, dicono i finlandesi, e perché chi investe in un'auto a batteria molto probabilmente sentirà la mancanza del buon odore. Tuttavia, non profuma solo di benzina, ma anche di aghi di pino, corteccia, gelsomino e tanta altra intimità che l'unico produttore di profumi del paese ha sviluppato.

Max Perttula:

"Ho scelto ingredienti che sono comunemente usati nelle fragranze maschili e nella ricostruzione del gelsomino femminile. Può sembrare strano, ma il gelsomino contiene composti che ricordano naturalmente la benzina. Abbiamo costruito su quelle fondamenta, poi abbiamo aggiunto ambra, catrame di betulla e galbano per ricreare il profumo di un'officina automobilistica".