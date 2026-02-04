Kia sembra aver avuto difficoltà con le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti ultimamente

HQ

Sebbene Kia rimanga uno dei marchi di auto legacy più forti a livello internazionale per quanto riguarda l'implementazione e la presenza di veicoli elettrici, le vendite negli Stati Uniti sembrano essere molto calate recentemente.

Come possono riportare gli InsideEVs, Kia ha venduto solo 674 Kia EV9 a gennaio negli Stati Uniti, in calo del 45% rispetto a gennaio 2025, ed è molto peggio per la popolare EV6. Ne hanno vendute solo 540 negli Stati Uniti a gennaio, in calo rispetto ai 1542 di gennaio 2025 - un calo del 65%. A gennaio 2025 i numeri erano diminuiti del 40% rispetto al 2024.

È stato notato che negli Stati Uniti si sta registrando un calo complessivo degli EV a causa di diversi fattori, come la scadenza del credito d'imposta federale per la pulizia e una maggiore attenzione all'alto prezzo richiesto di auto come l'EV6 e l'EV9, in piena crisi del costo della vita.

Va anche notato che l'interesse per la Hyundai Ioniq 5 è in crescita, che condivide la piattaforma con l'EV6 - quindi forse sta entrando in gioco una preferenza dei consumatori.