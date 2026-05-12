Kia vuole costruire un'auto per la "generazione gamer"

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Recentemente abbiamo mostrato il nuovo e folle Meta Turismo di Kia, un concetto che sembra indicare un cambiamento di design piuttosto radicale per l'azienda nel prossimo futuro.

In un'intervista con Autocar, responsabile del design globale di Kia, Karim Habib afferma che l'auto potrebbe finire per diventare una sorta di successore spirituale della Kia Stinger, ma per la "generazione gamer":

"Abbiamo una piccola storia di auto come la Stinger e questa è una cosa a cui non vogliamo rinunciare. La Vision Meta Turismo è la nostra idea di berlina sportiva per la generazione dei giocatori."

L'idea è creare un veicolo elettrico che continui a risultare emotivo ed entusiasmante nonostante abbandonando il motore a combustione, cosa che Kia ammette sta diventando sempre più difficile con l'aumento continuo delle regolamentazioni e dei costi di sviluppo.

Il concept di Vision Meta Turismo in sé sembra più qualcosa di Gran Turismo che una berlina tradizionale, con una postura ultra-bassa, elementi aerodinamici esagerati e un interno fortemente orientato al digitale. Kia afferma che la direzione del design è pensata per attrarre acquirenti più giovani cresciuti tra la cultura del gaming e interfacce digitali futuristiche piuttosto che l'entusiasmo tradizionale per le auto.