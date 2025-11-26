Kid Icarus, Ninja Gaiden e Battletoads arrivano su Nintendo Switch Online

HQ

Sebbene il catalogo Gamecube e Nintendo 64 riceva più attenzione da Nintendo nel prossimo anno su Nintendo Switch Online, i membri della fascia standard del servizio in abbonamento Nintendo ricevono anche la loro dose regolare di giochi retrò originariamente rilasciati sulle prime console desktop e portatili dell'azienda. Oggi, quattro nuovi titoli arrivano sul servizio per i cataloghi NES e Game Boy, e tutti sono uscite facilmente riconoscibili di quell'epoca.

Sono Ninja Gaiden II: La Spada Oscura del Caos, Battletoads, Kid Icarus: Of Myths and Monsters e Bionic Commando. Ora sono tutti disponibili sul servizio, e Nintendo ha condiviso un breve trailer per mostrarti come sono fatte, nel caso non li conoscessi.

Ne proverai qualcuna? Ti consigliamo vivamente di provare Battletoads, se puoi, perché anche come gioco NES aveva una grafica impressionante per l'epoca.