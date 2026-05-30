Kill Bill: The Whole Bloody Affair sta ricevendo una distribuzione VHS limitata

Sono passati due decenni da quando Quentin Tarantino ha onorato il mondo con i due film di Kill Bill. Il leggendario The Whole Bloody Affair era qualcosa a cui noi fan dovevamo semplicemente aspettarci, e fu finalmente pubblicato al pubblico qualche mese fa.

Ma che dire dei collezionisti di film? Beh, per chi apprezza davvero avere un tesoro fisico sullo scaffale, possiamo ora riferire che un'edizione VHS strettamente limitata di Kill Bill: The Whole Bloody Affair è in programma. L'edizione include due cassette VHS e presenta la visione originale di Tarantino, con i due volumi uniti in un unico film di lungometraggio.

The Whole Bloody Affair dura 253 minuti e include anche alcune scene extra e materiale mai visto prima. Oltre all'edizione VHS, sono previste anche uscite in Blu-ray e 4K UHD per la fine di quest'anno.

E sì, ovviamente sono già esauriti. Scusate a tutti.