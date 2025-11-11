Killer Eyelashes non presenterà effettivamente ciglia che uccidono

Uno spettacolo di drag queen ambientato durante l'apocalisse zombie? Questo è un modo molto semplice per spiegare Tiamat Studio Killer Eyelashes, un'avventura narrativa che segue vari personaggi stravaganti che hanno il compito di salvare la razza umana usando i poteri che hanno acquisito ricevendo un'overdose di trucco contaminato.

Sì, un gioco a dir poco stravagante, ma il titolo implica davvero che le persone vengono uccise dalle ciglia? La risposta è no, perché piuttosto è un po' un gioco di parole che si riferisce alle apparizioni "assassine" (come in stile elegante) dei non morti in questo mondo. Come spiegato da Fidel Lorite da Tiamat Studios:

"È una messa in scena, è su un'apocalisse zombie, ma è un po' un colpo di scena. Questi zombie non sono il tipo di zombie che ti inseguono, per mangiarti. Usano un trucco scadente, perché il trucco nel mondo è stato contaminato da microrganismi, e poi trovano altre persone da truccare, per convertirle in zombie con un trucco scadente. Tranne le Regine del Terrore, a causa dell'overdose di trucco, hanno una sorta di superpoteri, e ora sono l'unica speranza per l'umanità".

Per quanto riguarda cos'altro aspettarsi da questo progetto e il tipo di gameplay che verrà servito, Lorite ci ha parlato delle somiglianze Ace Attorney.

"C'è una sorta di azione di prova, perché ogni sei episodi che abbiamo pianificato ha passaggi diversi per ogni gameplay. Il primo è più orientato al combattimento, abbiamo realizzato una sorta di combattimento narrativo, che si basa sull'ombra che il mondo della droga usava per comunicare. Quindi hai le risposte per superare la risposta per il tuo rivale, e poi abbiamo un altro passo che è più indagine. Ci sono alcuni crimini e bisogna indagare un po', ma tutto si basa sulla commedia. Quindi tutto è stato sviluppato per tipo, abbiamo tipo 13 personaggi che corrono attraverso il gioco, e sta cambiando il gameplay per questi giocatori, per questi personaggi che appaiono nel gioco".

Dai un'occhiata all'intervista completa e sottotitolata localmente qui sotto per saperne di più su Killer Eyelashes.