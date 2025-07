Killer Inn Anteprima hands-on: Methinks There's C'è stato un omicidio

Non c'è niente di meglio che mentire ai tuoi amici. Dai primi giorni in cui giocavi a Trouble in Terrorist Town in Garry's Mod fino a costringere innocenti compagni di equipaggio a uscire dalla camera stagna in Among Us, mi sono spesso appassionato ai giochi che mettono alla prova le tue abilità sociali tanto quanto le tue reazioni di gioco. Killer Inn - una new entry dello sviluppatore Tactic Studios e dell'editore Square Enix - sembra entrare a far parte dei ranghi dei grandi giochi di deduzione.

Con molti di questi titoli giocati e promossi da gruppi YouTube e Twitch, può essere difficile capire se sono davvero divertenti. Dopotutto, un gruppo di streamer deve essere divertente per il proprio pubblico, e quindi farà sembrare un gioco coinvolgente anche se manca di aree chiave. Fortunatamente, abbiamo avuto la possibilità di giocare a Killer Inn e di avere alcune impressioni su questo mix di azione in terza persona e deduzione sociale.

La portata e la scala di Killer Inn sono probabilmente la differenza più immediata che noterai rispetto ad altri giochi del suo genere. Hai 24 giocatori in una lobby, 16 dei quali sono innocenti e 8 dei quali sono malvagi. I buoni sono agnelli, i cattivi sono lupi. Un'enorme mappa si estende davanti a te, con un sacco di personaggi predefiniti tra cui scegliere, ognuno con le proprie abilità e design. C'è un avvocato calvo, un giocatore con una maschera antigas, un ninja, un pirata e così via. Un mix piuttosto eclettico. Dato che abbiamo giocato in una sessione demo con altri media e stampa, avevamo una lobby piena, quindi è difficile dire come si svolge il gioco quando si cerca una lobby piena di casuali o quando si cerca di radunare 20+ amici. Naturalmente, la maggior parte di noi utilizzava la funzione di chat di prossimità, ma chi può dire se tutti gli altri saranno disposti a parlare? Dopotutto, stiamo parlando di giocatori, e so che ci è voluto un minuto per far chattare tutti, anche nel nostro hands-on.

Gli obiettivi sono chiari e probabilmente hai indovinato la maggior parte di essi prima di leggere questo. Come lupi, si uccidono gli agnelli. Gli agnelli possono uccidere tutti i lupi se li trovano, o scappare raccogliendo le chiavi di una nave su cui possono poi salire per lasciare l'isola su cui si trovano. Nessuno è scappato nei nostri giochi, con i lupi che ne hanno vinti due e gli agnelli che ne hanno vinti due. Avere accesso alle armi a tutti completando le missioni fornite dagli NPC del negozio sparsi per la mappa significa che non ti senti inutile come un agnello. Inoltre, gli agnelli sono in grado di restringere il campo di ricerca su un lupo attraverso indizi trovati sui cadaveri. Un brandello di vestiario, un pezzo di capello, tutti raccontano una parte della storia. Significa che puoi assumere un ruolo più attivo come un bravo ragazzo, cogliendo di sorpresa i lupi se pensano di potersi accampare e giocare a lungo termine.

Poi c'è anche l'elemento di deduzione, in cui si parla con le persone di chi e cosa hanno visto. Cercare di scappare come agnelli sembrava impossibile, ma in gran parte il ciclo generale è stato incredibilmente divertente, soprattutto quando le persone si sono adattate al ritmo di Killer Inn.

Per raccogliere le chiavi per il tuo escappe, devi sconfiggere i guardiani, che sono sfere fluttuanti che rigenerano la salute a un ritmo rapido e riducono anche la tua salute. Il cancello della nave si apre allo scadere del timer del round, ma a quel punto potrebbero non esserci abbastanza agnelli per evitare di essere eliminati. Ancora una volta, con lobby che molto probabilmente saranno piene di estranei, non riesco a immaginare che sia molto facile afferrare tutti per combattere i guardiani e raccogliere le chiavi. D'altra parte, penso che nel complesso sia abbastanza difficile per gli agnelli sabotare se stessi, perché se uccidi un altro bravo ragazzo, loro vivranno e tu sarai fuori, il che significa che sei scoraggiato dal colpire tutti quelli che vedi con un amico.

Il combattimento in Killer Inn è un po' goffo. Per lo più non sarai in molti scontri prolungati, poiché molti dei combattimenti si riducono a spammare colpisci con un'arma da mischia o sparare per primo con una pistola. Anche il veleno e le trappole sono in programma, ma le uccisioni rapide sembrano essere le migliori. Non posso dire che il combattimento sia mai sembrato un aspetto negativo, però, poiché si rivela così veloce e a volte ridicolo che ho dovuto fare una pausa per ridere mentre lanciavo una granata solo perché qualcuno la calpestasse immediatamente e si lanciasse giù per il sentiero del giardino.

È qui che penso che Killer Inn abbia più successo. Crea momenti che ricorderai, che nel 2025 è tutto ciò che un gioco multiplayer può davvero fare per distinguersi e avere successo. È ricco di meccaniche, opzioni e personaggi che sembrano tutti progettati per prosperare nel mix stravagante ed eccessivamente caotico che una lobby a 24 giocatori è destinata a creare. I miei pensieri sono stati frenetici quanto lo è un giro di Killer Inn. Non posso giocare con una struttura usuale, e descrivere il gioco su carta (o online) mi sembra di fargli una sorta di disservizio.

Non sono sicuro di quanto siano forti le sue gambe al di fuori dei confini di un'anteprima, ma se riesce a coinvolgere i giocatori con la stessa efficacia di altri giochi di deduzione in passato, Square Enix potrebbe essere sulla buona strada per un successo. La mia unica grande preoccupazione è che Killer Inn forse cerca di fare troppo per mantenere un giocatore costantemente interessato, il che gli dà la possibilità di avere la propria esperienza in solitaria all'interno di una lobby piuttosto che essere costretto a impegnarsi con l'aspetto principale dell'esperienza multiplayer. Per il resto, però, sembra che potrebbe potenzialmente annidarsi con altri giochi di deduzione nelle risate che crea e nelle amicizie che minaccia di rovinare.