Killer Instinct Gold è ora disponibile con Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansione

HQ

È facile dimenticare che i creatori di giochi super adatti ai bambini e coccolosi di Rare hanno effettivamente consegnato uno dei giochi più violenti in uscita il Super Nintendo. Stiamo parlando del classico e super stiloso Killer Instinct, che alla fine ha ottenuto il sequel arcade Killer Instinct 2.

Una versione di questo in seguito arrivò sul Nintendo 64 con il nome di Killer Instinct Gold, e nonostante fosse ridotto in molti modi rispetto al gioco arcade, resistette bene alla concorrenza (anche se, in tutta onestà, il Nintendo 64 non è mai stato un grande formato per i fan dei combattimenti). Ora è il momento di rivivere Killer Instinct Gold, poiché Microsoft e Nintendo stanno portando il gioco a Switch tramite l'abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Rinfresca la tua memoria del classico nel video qui sotto e il gioco è disponibile per tutti gli abbonati da ora.