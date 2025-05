Killing Floor 3 ora pronto per il lancio di luglio

HQ

Inizialmente ci aspettavamo di giocare a Killing Floor 3 a marzo, poiché Tripwire Interactive aveva pianificato di lanciare il gioco nel terzo mese dell'anno. Ma dopo una serie di sessioni di gioco poco prima del debutto che hanno lasciato i fan a desiderare un po' di più (anche se eravamo ragionevolmente soddisfatti), è stata presa la decisione di posticipare il gioco fino alla fine del 2025.

In effetti, il ritardo era mancato di una data certa fino ad oggi, quando è stato recentemente affermato che Killing Floor 3 verrà lanciato e ora farà il suo arrivo il 24 luglio.

Parlando di ciò che è cambiato nel gioco, il direttore creativo Bryan Wynia ha dichiarato in un comunicato stampa: "Abbiamo dedicato il tempo aggiuntivo di sviluppo a rispondere al feedback della community, assicurandoci che il prossimo capitolo dell'amatissimo franchise action/horror di culto sia all'altezza della nostra visione condivisa. Il supporto dei nostri fan è stato incredibile e, con la nuova data di uscita del 24 luglio in vista, siamo entusiasti di portare questa visione ai giocatori non solo al momento del lancio, ma attraverso il continuo supporto di nuove funzionalità e contenuti che sono un segno distintivo del nostro studio".

In caso contrario, ci viene detto che i preordini per le diverse edizioni del gioco sono stati ripristinati, il che significa che è a pieno regime fino all'arrivo a luglio.