Killing Floor 3 porta il sangue in questo trailer finale

HQ

Il 24 luglio è il momento di partire, a poco meno di una settimana dalla fine, quando Tripwire scatena il terzo capitolo della sanguinosa saga di Killing Floor. E per celebrare l'imminente uscita, hanno rilasciato un nuovo trailer ricco di azione brutale e adrenalinica brulicante di incubi ambulanti.

Killing Floor 3 si svolge nell'anno 2091, settant'anni dopo gli eventi del secondo gioco (per coloro che hanno ancora a cuore la narrazione, comunque). Come uno dei sei specialisti del Cala la Notte, il tuo compito è quello di ripulire il pasticcio infestato da Zed. I giocatori possono aspettarsi un intero arsenale di nuove armi, personaggi e mappe, insieme a un sistema di progressione per sbloccare abilità, mod per armi e molto altro.

Visivamente, il gioco porta le cose ai livelli di fedeltà dell'Unreal Engine 5, completi di un'estetica grottesca di body-horror che prende in prestito liberamente dalla cultura pop, in particolare dalle creazioni di Clive Barker. Al momento del lancio, i giocatori possono immergersi in sette mappe, affrontare tre boss, scegliere tra tre livelli di difficoltà e far salire di livello ogni specialista in 30 livelli. Speriamo che ci siano abbastanza contenuti per tenervi occupati per un po'.

Così... Ti immergerai in Killing Floor 3 ?