Killzone il compositore vuole vedere una rimasterizzazione

Mentre lo sviluppatore Guerrilla Games continua a costruire il franchise Horizon per Sony, sembra che Killzone sia stato lasciato per strada. La serie sparatutto ha ancora molti fan che vogliono qualcosa, qualsiasi cosa da Killzone, e non sono soli.

Il compositore di Killzone e Horizon Joris de Man ha detto a VideoGamer che spera che i giochi vengano rimasterizzati un giorno, ma non crede molto in un sequel. "So che ci sono state petizioni per questo", ha detto. "Non so se accadrà mai. Spero che lo faccia perché penso che sia un franchise piuttosto iconico, ma penso anche che debba tenere conto delle sensibilità e del cambiamento, immagino, di ciò che la gente vuole perché è piuttosto cupo in qualche modo".

"Non so se le persone si sono allontanate e vogliono qualcosa. Non lo so, a volte ho la sensazione che le persone vogliano qualcosa di un po' più casual e un po' più veloce", ha continuato.

Molti fan di PlayStation rimangono affamati di remaster, che si tratti di Killzone, o di un altro titolo come Bloodborne, che finisce sempre nelle conversazioni sui remaster. Considerando che Sony ha avuto successo nella riedizione di titoli come The Last of Us, forse c'è ancora speranza di vedere un giorno una trilogia aggiornaKillzone ta.