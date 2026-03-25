Kim Jong Un accoglie Lukashenko

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Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ospitato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko a Pyongyang con una cerimonia sontuosa, che ha incluso una scorta di cavalleria e un saluto di 21 colpi, sottolineando i legami crescenti tra due stretti alleati di Vladimir Putin. La visita mette in evidenza l'approfondimento della cooperazione tra i paesi che hanno entrambi sostenuto la guerra della Russia in Ucraina.

Si prevede che i colloqui tra i due leader porteranno a un nuovo trattato di amicizia e cooperazione, poiché entrambe le nazioni cercano di rafforzare i legami economici e politici nonostante le pesanti sanzioni internazionali. La Bielorussia ha sostenuto l'invasione di Mosca permettendo che il suo territorio fosse usato come rampa di lancio, mentre la Corea del Nord ha fornito munizioni e truppe per supportare le operazioni russe.

I funzionari hanno riconosciuto che il commercio attuale tra i due paesi rimane limitato, anche se hanno indicato una possibile crescita in settori come quello alimentare e farmaceutico. I critici, inclusi esponenti dell'opposizione bielorussa, hanno liquidato il vertice come in gran parte simbolico, volto a dimostrare che i due governi non sono isolati a livello internazionale.

L'incontro avviene anche in un contesto di rinnovata attività diplomatica che coinvolge Donald Trump, che in precedenza aveva già incontrato entrambi i leader. La visita di Lukashenko segue recenti colloqui con un inviato statunitense e arriva mentre Washington ha iniziato ad allentare alcune sanzioni contro la Bielorussia in cambio del rilascio dei prigionieri politici.