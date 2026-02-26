Kim Jong Un avverte che la Corea del Nord potrebbe "distruggere completamente" la Corea del Sud se minacciata

HQ

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha avvertito che il suo paese potrebbe "intraprendere un'azione arbitraria" e "distruggere completamente" la Corea del Sud se ritiene che la sua sicurezza sia minacciata, in alcune delle sue dichiarazioni più dirette contro Seul fino ad oggi.

Parlando al Nono Congresso del Partito dei Lavoratori al governo, Kim ha escluso i colloqui con il Sud, lo ha definito il "nemico più ostile" e ha promesso di espandere l'arsenale nucleare nordcoreano e il programma di missili balistici intercontinentali. I media statali hanno inoltre riportato piani per sviluppare sistemi d'arma alimentati dall'IA, droni senza pilota e capacità per colpire satelliti nemici.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha risposto sottolineando la necessità di pace, affermando che l'ostilità di lunga data "non può essere eliminata in un istante" e che la fiducia deve essere costruita attraverso sforzi continui.

Kim ha anche lasciato aperta la porta al dialogo con gli Stati Uniti, a seconda dell'approccio di Washington, ma le tensioni nella penisola coreana restano alte mentre Pyongyang accelera lo sviluppo delle armi...