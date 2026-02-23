Kim Jong Un è stato riconfermato leader del partito nordcoreano con "compiti storici pesanti e urgenti"

HQ

Kim Jong Un della Corea del Nord è stato rieletto segretario generale del Partito dei Lavoratori al governo, secondo quanto riportato dai media statali domenica. Il congresso del partito a Pyongyang, tenutosi ogni cinque anni, riunì circa 5.000 membri e mise in evidenza il continuo impegno del regime sulle armi nucleari e sulla forza militare. La KCNA ha affermato che Kim ha "migliorato radicalmente" le forze nucleari del paese, che rimangono centrali nella sua strategia di deterrenza nonostante le sanzioni internazionali.

Nel suo discorso di apertura, Kim si è promesso di rafforzare l'economia nordcoreana e migliorare il tenore di vita dei cittadini, definendo questi obiettivi "compiti storici pesanti e urgenti." Il congresso ha anche visto un importante rimpasto del presidium del partito, con più della metà dei 39 membri dell'esecutivo sostituiti dal 2021. Gli osservatori osservano se la figlia di Kim, Kim Ju Ae, che è stata nominata sua erede, avrà un ruolo più importante in futuro.

L'annuncio ha suscitato le congratulazioni di Xi Jinping, che ha ribadito l'impegno della Cina a rafforzare i legami con Pyongyang, pur tenendo d'occhio il programma nucleare del paese e i crescenti legami con Vladimir Putin. La rinomina segna la continuità nella leadership nordcoreana e nelle sue priorità strategiche sia sul fronte interno che internazionale...