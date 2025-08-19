Kim Jong Un spinge per l'espansione nucleare della Corea del Nord

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Nord . Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha sollecitato una rapida espansione delle capacità nucleari del suo paese, condannando le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud come atti ostili.

Le esercitazioni hanno rappresentato una "chiara espressione della loro intenzione di rimanere più ostili e conflittuali" alla Corea del Nord, ha detto Kim Jong Un durante la sua visita a un cacciatorpediniere della marina lunedì, come riportato dalla versione inglese dei suoi commenti della KCNA.



Potresti essere interessato: Trump segnala il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza dell'Ucraina in un quadro di pace.



Le esercitazioni su larga scala, descritte da Seoul e Washington come difensive, sono state bollate da Pyongyang come una prova generale per l'invasione, con Kim che ha avvertito che il clima di sicurezza richiede un armamento nucleare più forte.

Nel frattempo, gli analisti rimangono dubbiosi sul fatto che la Corea del Nord si impegnerà nei tentativi di Seoul di allentare le tensioni, mentre i prossimi colloqui tra Washington e Seoul dovrebbero concentrarsi pesantemente sul programma nucleare di Pyongyang.