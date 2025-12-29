Kim Jong Un supervisiona i lanci di missili da crociera: sviluppo "illimitato" delle forze da combattimento nucleari
La Corea del Sud rileva molteplici test mentre Pyongyang segnala la prontezza nucleare.
Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il lancio dei missili da crociera strategici a lungo raggio domenica, hanno riferito i media statali, descrivendo le esercitazioni come un test della capacità di deterrenza nucleare e di contrattacco del paese.
L'esercito sudcoreano ha confermato di aver rilevato molteplici lanci di missili da crociera dall'area di Sunan vicino a Pyongyang, definendoli destabilizzatori per la penisola coreana.
Sviluppo "illimitato" delle forze da combattimento nucleari
KCNA ha detto che Kim ha espresso soddisfazione per i lanci e ha promesso di continuare lo sviluppo "illimitato" delle forze nucleari da combattimento nordcoreane, citando crescenti minacce alla sicurezza.
Gli analisti hanno affermato che i test probabilmente coinvolgevano missili da crociera aggiornati in grado di trasportare sia testate convenzionali che nucleari. I funzionari sudcoreani hanno avvertito che potrebbero arrivare ulteriori lanci intorno al primo giorno dell'anno.