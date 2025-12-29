Kim Jong Un supervisiona i lanci di missili da crociera: sviluppo "illimitato" delle forze da combattimento nucleari

HQ

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il lancio dei missili da crociera strategici a lungo raggio domenica, hanno riferito i media statali, descrivendo le esercitazioni come un test della capacità di deterrenza nucleare e di contrattacco del paese.

L'esercito sudcoreano ha confermato di aver rilevato molteplici lanci di missili da crociera dall'area di Sunan vicino a Pyongyang, definendoli destabilizzatori per la penisola coreana.

Sviluppo "illimitato" delle forze da combattimento nucleari

KCNA ha detto che Kim ha espresso soddisfazione per i lanci e ha promesso di continuare lo sviluppo "illimitato" delle forze nucleari da combattimento nordcoreane, citando crescenti minacce alla sicurezza.

Gli analisti hanno affermato che i test probabilmente coinvolgevano missili da crociera aggiornati in grado di trasportare sia testate convenzionali che nucleari. I funzionari sudcoreani hanno avvertito che potrebbero arrivare ulteriori lanci intorno al primo giorno dell'anno.