Kim Kardashian di Fortnite sta superando anche le aspettative più ottimiste

Recentemente, abbiamo riportato che Kim Kardashian apparirà in Fortnite con la sua pelle (in diversi colori), come un'ennesima delle centinaia di collaborazioni che Epic ha già avuto per il suo gioco iper-popolare. E era chiaramente attesa con impazienza.

Attesa con tanto entusiasmo, infatti, che dopo appena una settimana e mezza sul mercato, è già una delle 70 skin più usate (grazie a The Gamer) di sempre e ha giocato in quasi 38 milioni di partite. E, naturalmente, si può sospettare che continuerà a scalare, rapidamente. Per rendere la cosa ancora più impressionante, ricordate che Kim deve essere acquistata separatamente per i V-Bucks (o "soldi", come lo chiamano alcuni boomer), e non è inclusa in nessun Battle Pass, a differenza di molti altri nella lista.

Sospettavamo che Kim sarebbe stata popolare, ma forse non così tanto. Ti sorprende che in soli dieci giorni abbia superato l'uso di personaggi come Harley Quinn, Tony Stark, Slim Shady e Spider-Man (sia normali che Miles Morales), tra gli altri?