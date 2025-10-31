Kim Kardashian insiste sul fatto che l'allunaggio è stato falso: "Perché la bandiera sta sventolando?"

HQ

Nell'episodio più recente di The Kardashians, Kim K ha scambiato il silicone con la carta stagnola mentre entrava in piena modalità cospirazione. Ha spiegato alla co-protagonista di All's Fair Sarah Paulson perché crede che lo sbarco sulla luna sia stato falso, e che Buzz Aldrin e Neil Armstrong non sono mai arrivati fin lì.

"Penso che non sia successo", ha detto (trascritto da People). "Non credo che [siamo atterrati sulla Luna]. Penso che fosse falso. Ho visto alcuni video di Buzz Aldrin che parla di come non sia successo. Lo dice sempre, ora, nelle interviste".

"Perché Buzz Aldrin dice che non è successo? Non c'è gravità sulla luna: perché sventola la bandiera? Le scarpe che hanno nel museo e che hanno indossato sulla luna [hanno] un'impronta diversa rispetto alle foto. Perché non ci sono le stelle?", ha continuato.

Queste affermazioni contro la legittimità dello sbarco sulla luna sono state fatte per anni e da allora sono state smentite da scienziati e persone con un po' più di conoscenza sull'argomento. La NASA è intervenuta su X/Twitter, però, dove ha ripostato la clip prima di dire che l'umanità è stata sulla Luna non una, non due, ma sei volte.

