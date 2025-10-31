Gamereactor

Kim Kardashian insiste sul fatto che l'allunaggio è stato falso: "Perché la bandiera sta sventolando?"

Questa è stata solo una delle tante domande che la star del reality ha posto prima di essere chiusa dalla NASA in un recente tweet.

HQ

Nell'episodio più recente di The Kardashians, Kim K ha scambiato il silicone con la carta stagnola mentre entrava in piena modalità cospirazione. Ha spiegato alla co-protagonista di All's Fair Sarah Paulson perché crede che lo sbarco sulla luna sia stato falso, e che Buzz Aldrin e Neil Armstrong non sono mai arrivati fin lì.

"Penso che non sia successo", ha detto (trascritto da People). "Non credo che [siamo atterrati sulla Luna]. Penso che fosse falso. Ho visto alcuni video di Buzz Aldrin che parla di come non sia successo. Lo dice sempre, ora, nelle interviste".

"Perché Buzz Aldrin dice che non è successo? Non c'è gravità sulla luna: perché sventola la bandiera? Le scarpe che hanno nel museo e che hanno indossato sulla luna [hanno] un'impronta diversa rispetto alle foto. Perché non ci sono le stelle?", ha continuato.

Queste affermazioni contro la legittimità dello sbarco sulla luna sono state fatte per anni e da allora sono state smentite da scienziati e persone con un po' più di conoscenza sull'argomento. La NASA è intervenuta su X/Twitter, però, dove ha ripostato la clip prima di dire che l'umanità è stata sulla Luna non una, non due, ma sei volte.

Fred Duval / Shutterstock.com


