Kim Kardashian si unisce Fortnite questa settimana

Come tutti sappiamo, collaborazioni e Fortnite vanno di pari passo, ed è da tempo più facile pensare a fenomeni della cultura pop presenti nel gioco piuttosto che a quelli che non sono ancora apparsi. Ma... una di queste è Kim Kardashian, e Epic Games ora è pronta a cambiare questa situazione.

Kim apparirà il 13 dicembre, e potete vedere com'è nel post Instagram qui sotto, che include sia le foto che un video che mostra la sua emoji, un tributo alla (in)famosa copertina di Paper Magazine, ma con lo champagne opportunamente sostituito da una Chug Jug.