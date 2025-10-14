Kim Kardashian svela le sue ultime ossessioni per lo stile di vita

HQ

Kim Kardashian, la poliedrica imprenditrice, attrice e madre di quattro figli, ha condiviso le sue attuali fissazioni (che vanno dai film classici alle routine per la cura della pelle) poco prima della sua ultima impresa, NikeSkims.

Parlando all'Equinox Hotel di Manhattan (via Harper's Bazaar), Kardashian, 44 anni, ha discusso delle sue routine mattutine e del regime di fitness, rivelando un rigoroso allenamento incentrato sul bodybuilding con un personal trainer.

La sua nuova collaborazione con NikeSkims, lanciata questa settimana, presenta 58 silhouette in sette collezioni progettate per prestazioni, comfort e inclusività, suddivise in tre categorie: Matte, Shine e Airy.

"Volevo che [la linea] fosse davvero facile e mi sentissi davvero a mio agio nell'andare avanti", ha detto. "Volevo assicurarmi che i nostri materiali fossero a prova di cellulite e scippo. Penso davvero che ci siamo riusciti".

Lontano dal suo lavoro, Kardashian ha condiviso le sue ultime ossessioni per lo stile di vita in un questionario di Harper's Bazaar:



Il suo film preferito? Clueless, che ha ispirato il suo primo acquisto d'arte, un Monet.



Quando si tratta di cibo, non sa resistere al Carbone di New York.



Nel frattempo, il Ritz-Carlton di Parigi è la sua ultima esperienza alberghiera.



Per quanto riguarda i podcast, si è appassionata a Theo Von, apprezzando il suo mix di argomenti profondi e giocosi.



La cura della pelle rimane una priorità, con Kardashian che si è recentemente immersa nelle tendenze coreane per la cura della pelle.



Il suo profumo caratteristico? Fiori bianchi, uno stile di fragranza che ha intenzione di portare in un nuovo profumo Skims che verrà lanciato il prossimo anno.



Anche il comfort è importante, con i classici jeans Levi's e le comode pantofole che la rendono un must-have quotidiano.



Anche gli snack sono un rito: i popcorn Khloud in mini bag sono sempre a portata di mano.



NikeSkims è ora disponibile sul sito ufficiale di Skims.

