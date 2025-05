Kim Kardashian testimonierà nel processo per rapina a Parigi La star dei reality affronta il processo per la rapina in un hotel di Parigi del 2016.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Kim Kardashian è pronta a prendere la parola oggi nel processo che coinvolge una banda accusata di averla derubata a mano armata nella sua stanza d'albergo a Parigi nel 2016, durante il quale sono fuggiti con gioielli del valore di milioni. I sospetti avrebbero legato la celebrità miliardaria e rubato gioielli per un valore di milioni, tra cui un anello di fidanzamento da 4 milioni di dollari. Nonostante uno dei sospettati abbia ammesso il crimine, il processo ha attirato l'attenzione dei media, in particolare a causa della fama di Kardashian. Kim Kardashian alla premiere di Los Angeles di "The Promise" tenutasi al TCL Chinese Theatre di Hollywood, USA, il 12 aprile 2017 // Shutterstock