Kim Yong Nam, capo di Stato della Corea del Nord che ha prestato servizio sotto tre Kim, muore a 97 anni

HQ

Kim Yong Nam, l' unica persona al di fuori della dinastia Kim a servire come capo di stato nominale della Corea del Nord, è morto all'età di 97 anni all'età di 97 anni, hanno riferito martedì i media statali.

Diplomatico veterano e presidente del Presidium dell'Assemblea Popolare Suprema dal 1998 al 2019, Kim ha rappresentato Pyongyang in eventi diplomatici chiave per oltre due decenni. Secondo quanto riferito, il leader Kim Jong Un ha reso omaggio martedì mattina, visitando la bara di Kim Yong Nam per offrire le condoglianze, secondo la KCNA.

Uno statista sotto tre leader

Nato nel 1928, Kim Yong Nam ha svolto un ruolo cruciale nel plasmare la politica estera della Corea del Nord sotto Kim Il Sung,, prima di diventare il volto simbolico del paese sotto Kim Jong Il, e successivamente Kim Jong Un. Nonostante il suo ruolo in gran parte cerimoniale, mantenne l'influenza attraverso profondi legami all'interno del corpo diplomatico.

"Era l'unico alto funzionario nordcoreano noto che non è mai stato epurato, inviato o disciplinato da Kim Jong Il o Kim Il Sung", ha detto Michael Madden, un esperto di leadership della Corea del Nord presso lo Stimson Center .

La carriera di Kim Yong Nam ha attraversato decenni di diplomazia della Guerra Fredda e di cauti sforzi di sensibilizzazione. Ha rappresentato la Corea del Nord durante le Olimpi adi invernali di PyeongChang del 2018, dove ha incontrato l'allora presidente sudcoreano Moon Jae-in, in quello che è stato visto come un raro momento di distensione tra le due Coree.