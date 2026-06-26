King Carlo rivela la legge fiscale, diventando il primo monarca britannico a divulgare tali informazioni

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In quanto monarchi regnanti del Regno Unito, la famiglia reale è una delle poche nel paese che non è obbligata a pagare le tasse. Detto ciò, dal 1993, il Monarca e il suo erede hanno pagato volontariamente aliquote legali di imposta sul reddito dai loro Ducati e i guadagni da investimenti personali non presenti nella Concessione Sovrana.

Quindi, mentre alcuni reali britannici pagano tasse da oltre 30 anni, l'importo esatto di tasse che questi individui impegnano per l'economia più ampia non è mai stato pubblicato prima. Fino ad ora.

Re Carlo e Principe Guglielmo hanno entrambi rivelato le tasse che hanno pagato per il 2024-2025. Secondo BBC News, il re Carlo ha pagato £12,9 milioni, il che rende il re uno dei maggiori contribuenti del Regno Unito in quel periodo, esattamente uno dei primi 100. Allo stesso modo, il principe William pagò £7,76 milioni nello stesso periodo.

Questo non cambia il fatto che il Sovereign Grant vede ancora i residenti del Regno Unito finanziare in qualche modo lo stile di vita e la più ampia macchina reale del paese, con questa sovvenzione che è cresciuta significativamente ultimamente. Nel 2024-2025, la sovvenzione ha raggiunto un massimo di £86,3 milioni e, quando arriveremo al 2027-2028, sarà poco meno di £100 milioni. Questa sovvenzione viene usata per il personale, viaggi, impegni reali, spese della casa reale e anche per la manutenzione dei palazzi, quindi non va direttamente nelle tasche di Charlie come alcuni potrebbero temere.