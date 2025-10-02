Anche solo un decennio fa, l'idea di giocare a giochi con l'obiettivo di raccogliere cosmetici e costruire una collezione di opzioni era quasi inconcepibile. Certo, c'erano opzioni per sbloccare le mimetiche negli sparatutto e così via, modi divertenti per ravvivare l'esperienza, ma il gameplay vero e proprio era l'ingrediente principale all'epoca. Poi è arrivato Fortnite e le cose sono cambiate enormemente, al punto che viviamo in un mondo guidato dalla cosmetica. Ne parlo perché mentre King of Meat è un gioco in cui si completa essenzialmente percorsi a ostacoli, è anche un gioco che vive e muore in base alla sua progressione e influenza estetica.

Nelle precedenti anteprime di King of Meat ho accennato al fatto che si tratta di una sorta di evoluzione di Little Big Planet e dei sistemi di user-generated content (UGC) che Media Molecule ha progettato per quella serie amata. È una buona cosa da tenere a mente perché lo sviluppatore Glowmade, il creatore di King of Meat, è composto da vari Media Molecule veterani, quindi si potrebbe dire che è uno studio alimentato con molta esperienza con i progetti UGC.

Ad ogni modo, ora immaginate un mondo con caratteristiche UGC ispirate a LBP, ma ambientato in un gioco a premi violento, in stile fantasy, simile a Takeshi's Castle. Sulla carta, si tratta di una serie sconcertante di ingredienti che sono stati gettati in un calderone qui, ma in pratica ha senso in termini di gameplay e premessa.

Giochi nei panni di un contendente senza nome che deve aumentare la propria fama saltando in livelli creati da sviluppatori o comunità nel mondo King of Meat, dove superare i livelli e accumulare il miglior punteggio allo stesso tempo contribuisce alle ricompense che ottieni. E queste ricompense si presentano sotto forma di trofei che vengono utilizzati per sbloccare "leghe" più impegnative (essenzialmente divisioni in cui sono disponibili livelli più difficili) e sotto forma di sfide piuttosto tipiche - che si tratti di sconfiggere nemici, rianimare alleati, completare livelli - il tutto per guadagnare valuta che può essere spesa in cosmetici di natura molto ampia.

King of Meat non è un gioco con un vero e proprio focus narrativo centrale, non c'è quasi nessuna storia a cui valga la pena prestare attenzione, e il gameplay esiste solo in questi "dungeon" realizzati a mano e in un'area hub dove è possibile comunicare con altri giocatori e acquistare oggetti dai venditori. È un esempio eclatante di dove sono finiti i giochi live-service, in quanto è un progetto in cui devi principalmente essere guidato dalla sensazione di acquisire nuovi cosmetici per divulgare qualsiasi forma di progressione significativa. A meno che tu non abbia la maturità per crogiolarti semplicemente nel gameplay e apprezzare i dungeon e le meccaniche UGC che Glowmade ha presentato.

Ed è qui che vorrei sottolineare che, mentre probabilmente puoi percepire che non sono esattamente d'accordo con l'idea generale di King of Meat, il design dei livelli e i dungeon che vengono offerti sono in realtà molto ben messi insieme. Stiamo parlando di livelli che possono essere completati in 10-30 minuti, a seconda della loro complessità e di quanto si vuole esplorare, e che sono sviluppati con un sistema logico profondo che consente loro di nascondere molti segreti aggiuntivi. Se LBP è stato un precursore dei sistemi UGC, King of Meat è una chiara evoluzione. Tuttavia, non aspettarti nulla sulla falsariga di Dreams, poiché questo sistema UGC è fatto per la costruzione a livello di dungeon e non per dare vita ai tuoi sogni più sfrenati. Tuttavia, il sistema che Glowmade ha messo insieme è facile da immergere inizialmente e impegnativo da padroneggiare, fornendo in definitiva un modo meraviglioso per la comunità di dilagare e continuare ad espandere e far crescere questo gioco nel tempo.

Ma questo è il kicker e il fattore decisivo con King of Meat. La comunità vorrà rimanere a lungo? È qui che mi trovo insicuro perché il gameplay di base funziona - ancora meglio in modalità cooperativa - ma non sono così convinto che farà sì che i giocatori vogliano tornare più e più volte. Non ha la spinta competitiva di voler battere altri 99 giocatori nella tua lobby nello stesso modo in cui lo fa un battle royale alimentato cosmeticamente, né la natura intensa di uno sparatutto in arena con cosmetici stupidi che vale la pena cacciare. È un platform cooperativo per la maggior parte con meccaniche di risoluzione di enigmi e combattimenti piuttosto rudimentali, e per me il gameplay non è abbastanza forte da incoraggiarmi a completare pass battaglia e sfide per guadagnare valute e acquistare skin ed emote, banner e quant'altro...

Glowmade ha assicurato che ci siano molte opzioni per quanto riguarda le armi utilizzabili, i nemici da sconfiggere e le meccaniche aggiuntive da padroneggiare sotto forma di abilità Glory Moves. Inoltre, la direzione artistica è adorabile e colorata, il modo in cui i video animati sotto forma di estratti televisivi vengono utilizzati come tutorial e per spezzare il gameplay è fantastico, l'HUD progettato per assomigliare a una sovrapposizione di trasmissione è un ottimo concetto e l'umorismo è una delizia e molto in linea con il marchio per lo studio basato su Guildford. Ma tutto questo è sufficiente per farti venire voglia di continuare a tornare a King of Meat ? Non sono convinto.

Sembra una cosa strana da tirar fuori, ma metto in dubbio l'idea di far pagare poco più di £ 20 per questo gioco, non perché sia troppo costoso per quello che ottieni, ma a causa del fatto che una quota di iscrizione limiterà la quantità di giocatori che lo controlleranno, rispetto a se debuttasse come progetto "free-to-play". e perché la struttura di progressione di King of Meat urla il tipo di struttura che tendiamo a vedere nei giochi free-to-play in ogni caso.

C'è qualcosa di tonalmente strano nel modo in cui King of Meat è messo insieme e mentre non nego che il gameplay ha i suoi momenti e che Glowmade ha una visione qui che potrebbe funzionare e portare a un sacco di divertimento per i giocatori di tutto il mondo, non riesco nemmeno a scrollarmi di dosso la sensazione King of Meat farà fatica a mantenere l'attenzione del giocatore a lungo termine. Spero di essere smentito, ma dopo le ore che ho timbrato per questa recensione, non sto esattamente mordendo il boccone per tornare per saperne di più...