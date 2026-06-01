King presidente su se l'acquisizione da Microsoft abbia portato cambiamenti

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Todd Green, l'attuale presidente di King, ha guidato il gigante dei giochi mobile attraverso molte fasi diverse. Quando si unì, era una società privata, che poi divenne pubblica. Nel 2016 è stata acquistata da Activision e, un paio d'anni fa, si è ufficialmente unita alla famiglia Microsoft. Al momento dell'acquisizione di Activision Blizzard, molti parlavano di World of Warcraft o Call of Duty come ottimi acquisti, ma con 200 milioni di giocatori al mese a portata di mano, prendere King avrebbe potuto essere la vittoria più grande per Microsoft.

Parlando con Gamereactor, Green ha spiegato che anche se la leadership di King cambia a volte, la filosofia dell'azienda rimane la stessa, ed è quella di creare grandi giochi. "Continuiamo a contribuire al meglio al gruppo Xbox. Ciò che King offre, in modo unico o molto insolito, su scala massiccia, 200 milioni di giocatori al mese, è un'aggiunta enorme alla portata di Xbox. Abbiamo l'esperienza, il tipo di padronanza mobile che abbiamo sviluppato in molti, molti anni," ha detto Green.

"Siamo totalmente ossessionati dalla qualità. E queste cose sono fondamenta per l'azienda che sono durate molto a lungo, e credo che dureranno ancora a lungo in futuro. Quindi, per farla breve, sì, abbiamo cambiato proprietà. Sì, alcune cose sono diverse ai livelli superiori. Ma nella pratica, l'azienda continua a evolversi su questa solida base di valori stabili, pratiche stabili, filosofia stabile," ha spiegato Green.

Green ha sottolineato il fatto che circa il 50% dei ricavi videogiochi proviene dal settore mobile, il che dà a King e ai suoi dipendenti un "potenziale enorme". Tuttavia, anche con una solida padronanza del settore mobile, ci sono cose che Green vuole imparare da una grande azienda storica come Microsoft, ed è molto entusiasta delle direzioni che King prenderà con questo. Ha fatto un cenno speciale alla nuova CEO Asha Sharma, di cui potete parlare nell'intervista completa qui sotto: