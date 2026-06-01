King presidente su se l'acquisizione da Microsoft abbia portato cambiamenti
Todd Green è in azienda da 13 anni e crede che continui con la stessa filosofia indipendentemente da chi sia al vertice.
Todd Green, l'attuale presidente di King, ha guidato il gigante dei giochi mobile attraverso molte fasi diverse. Quando si unì, era una società privata, che poi divenne pubblica. Nel 2016 è stata acquistata da Activision e, un paio d'anni fa, si è ufficialmente unita alla famiglia Microsoft. Al momento dell'acquisizione di Activision Blizzard, molti parlavano di World of Warcraft o Call of Duty come ottimi acquisti, ma con 200 milioni di giocatori al mese a portata di mano, prendere King avrebbe potuto essere la vittoria più grande per Microsoft.
Parlando con Gamereactor, Green ha spiegato che anche se la leadership di King cambia a volte, la filosofia dell'azienda rimane la stessa, ed è quella di creare grandi giochi. "Continuiamo a contribuire al meglio al gruppo Xbox. Ciò che King offre, in modo unico o molto insolito, su scala massiccia, 200 milioni di giocatori al mese, è un'aggiunta enorme alla portata di Xbox. Abbiamo l'esperienza, il tipo di padronanza mobile che abbiamo sviluppato in molti, molti anni," ha detto Green.
"Siamo totalmente ossessionati dalla qualità. E queste cose sono fondamenta per l'azienda che sono durate molto a lungo, e credo che dureranno ancora a lungo in futuro. Quindi, per farla breve, sì, abbiamo cambiato proprietà. Sì, alcune cose sono diverse ai livelli superiori. Ma nella pratica, l'azienda continua a evolversi su questa solida base di valori stabili, pratiche stabili, filosofia stabile," ha spiegato Green.
Green ha sottolineato il fatto che circa il 50% dei ricavi videogiochi proviene dal settore mobile, il che dà a King e ai suoi dipendenti un "potenziale enorme". Tuttavia, anche con una solida padronanza del settore mobile, ci sono cose che Green vuole imparare da una grande azienda storica come Microsoft, ed è molto entusiasta delle direzioni che King prenderà con questo. Ha fatto un cenno speciale alla nuova CEO Asha Sharma, di cui potete parlare nell'intervista completa qui sotto: