Kingdom Come: Deliverance 2 - Brushes With Death

Un artista in difficoltà e un sacco di missioni in tutto il mondo ti aspettano in questa espansione di Kingdom Come: Deliverance II. È senza dubbio il mio gioco preferito dell'anno per la sua grafica fantastica, i personaggi interessanti, l'ottimo design delle missioni e l'ottima musica. La Boemia sembrava un luogo vivo e il lavoro di dettaglio storico che è stato fatto in questo progetto è stato eccezionale. È stato un piacere seguire Henry in nuove avventure nel secondo capitolo. In questa espansione sono previste altre missioni, incontri con i personaggi e colpi di scena. Potrebbe non essere grandioso come la storia del gioco base, ma è buono e vale il tuo tempo.

Il nuovo pacchetto scaricabile si chiama Brushes With Death. E proprio come sembra, ha a che fare con il colore. Incontriamo Voyta, un artista che ha bisogno di aiuto, ed essendo il buon samaritano che siamo, il mio Henry decide di aiutarlo con i suoi problemi. Tuttavia, sembra un po' strano mentre parla con i teschi e vuole indietro i suoi pennelli rubati. Se scegli di aiutarlo, ti verranno offerte circa 7-13 ore di avventure. Ho scoperto abbastanza rapidamente che è meglio giocare su un file di salvataggio più recente. Questo perché questa espansione viene sbloccata dopo il matrimonio già nell'Atto 1. Sblocchi anche alcune nuove funzionalità, armature e armi.

Le missioni sono quasi sempre ben scritte e interessanti. Non si classificano tra i migliori del gioco base, ma non si classificano nemmeno tra i peggiori. La qualità della narrazione è costantemente buona. È la lunghezza giusta per il prezzo, anche se ovviamente mi sarebbero piaciuti ancora più contenuti. Sfortunatamente, non c'è molto di più di una storia ben scritta. C'è solo una nuova funzionalità di gioco ed è che ora puoi dipingere gli scudi. Spero che avremo la stessa opportunità con armature e vestiti in un futuro add-on.

Quando sblocchi la possibilità di personalizzare il tuo scudo, puoi scegliere tra una vasta gamma di opzioni. Hai l'opportunità di creare davvero il tuo scudo personale. Ovviamente, come ci si potrebbe aspettare, è possibile utilizzarlo in battaglia, il che lo rende più significativo per voi. Sebbene ci siano nuove armi e armature, è questa caratteristica che è il momento clou di questo contenuto scaricabile per me. Spero che Warhorse Studios implementi più di questi sistemi simili a giochi con contenuti futuri.

Parlando di sistemi simili a giochi, le missioni evidenziano anche quanto siano forti i sistemi originali nel gioco base. Puoi usare la furtività, il dialogo, l'alchimia o la violenza per affrontare le missioni. Le scelte di dialogo portano anche a diverse soluzioni e talvolta possono portare a nuovi problemi. Sfortunatamente, la storia ha ben poco a che fare con il resto del gioco. Questa è un'espansione autonoma e se speravi in nuovi sistemi di gioco e una continuazione della storia, questa è un'altra cosa.

Nella mia prima edizione di Kingdom Come Deliverance II, ho elogiato la capacità di influenzare le storie in modi diversi e questo è vero anche qui. Ecco perché ti consiglio di giocare a questo contenuto all'inizio della storia in modo da poter alternare queste missioni con altre cose che vuoi fare. Avrà anche più senso in termini di come finisce la seconda storia e di quanto sia bassa la posta in gioco per il nostro protagonista con questo nuovo contenuto. Più di quattro delle missioni prevedono la raccolta di oggetti e la loro consegna a una persona. Questo si interseca un po' con le scene epiche verso la fine del gioco base. Se giochi a questo contenuto con un nuovo personaggio, si adatta meglio alla storia generale.

Se dovessi scegliere, mi sarebbe piaciuto un po' più di contenuto. Mi sarebbe piaciuto vedere un sistema simile per gli scudi anche per l'abbigliamento, i tessuti e le armature. Naturalmente dovrebbe essere integrato nel mondo in modo che se si acquista la pittura dei modelli e la tintura dei tessuti, a seconda della scelta del colore costerebbe cifre diverse. Alcuni colori sarebbero anche più rari e difficili da trovare. Il colore viola è un esempio di un colore che era costoso e difficile da produrre nel Medioevo. Mi sarebbe piaciuto anche vedere un elemento sulla ricostruzione di un villaggio come nel primo capitolo. Questo avrebbe potuto essere ampliato in modo che risultasse interessante e più complesso. Sappiamo che ci saranno altre storie in questo formato e spero che ci vengano offerti alcuni elementi di gioco più interessanti, che influenzino anche l'avventura nel gioco base.

Non ho scoperto nuovi problemi tecnici che non fossero presenti nel gioco base, tranne uno. Su console, c'è stato un bug che crea sfarfallio e cose che si caricano dentro e fuori dall'immagine. L'ho notato anche su PC. Gli alberi e altre cose tendono a lampeggiare nell'immagine a determinate distanze. Raramente è così esteso da darmi fastidio, ma vale la pena menzionarlo. A parte questo, questa è una gioia da giocare, così come il gioco base. È uno dei giochi più belli dell'anno ed è bello vedere che Cryengine non solo viene utilizzato, ma può essere utilizzato per creare impressionanti giochi di ruolo. È gratificante che funzioni in modo impeccabile considerando quanto fosse rotto il primo al momento del lancio. Anche il paesaggio sonoro è buono, con un nuovo doppiaggio ben scritto e una bella musica. La nuova musica è piacevole e si adatta bene alla storia, anche se non ci sono molti pezzi nuovi.

In sintesi, questo è più di Kingdom Come: Deliverance 2. La storia richiederà tra le 7 e le 12 ore per essere completata, a seconda della velocità con cui si svolgono le missioni. Con finali multipli e l'opportunità di inserirlo nel tuo playthrough relativamente presto, ottieni il massimo da questo pacchetto. La verniciatura degli scudi è fantastica e ti consente di personalizzare il tuo personaggio in più modi rispetto a prima. Naturalmente, spero che sistemi come questo vengano aggiunti per tutto il resto con cui ci si può vestire. Le missioni non sono così nitide come nel gioco base, ma sono abbastanza buone da poterle consigliare senza grosse lamentele. Bug grafici a parte, questa è un'ottima aggiunta. Non fa molto di nuovo, ma aumenta la quantità di contenuti. Se possiedi il gioco base, questa è una raccomandazione.