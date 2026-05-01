Kingdom Come: Deliverance II gli sviluppatori confermano nuovo RPG, non sanno se sia KCD III o quel presunto progetto Il Signore degli Anelli

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Se, solo pochi mesi fa, Warhorse Studios avesse confermato di lavorare a un altro RPG, avremmo tutti semplicemente pensato che si trattasse di Kingdom Come: Deliverance III. Tuttavia, recenti voci hanno fatto sentire che lo sviluppatore sta lavorando anche a un RPG per Il Signore degli Anelli, e ora potrebbe essere che Warhorse stia sostituendo la Boemia con la Terra di Mezzo.

Su Reddit, il team dietro Kingdom Come: Deliverance e il suo seguito ha organizzato un AMA. Lì, ovviamente, è stato chiesto loro del futuro, e il direttore dei contenuti di Warhorse, Ondřej Bittner, ha detto che anche se non possono rivelare su cosa stanno lavorando. Qualcosa sta arrivando.

"Stiamo lavorando duramente su... qualcosa. Ovviamente non possiamo rivelare dettagli, ma posso condividere che è un enorme RPG immersivo," ha detto.

Il community manager Tom Grey ha risposto direttamente alle voci, ma non ha dato né sì né no se avremo un RPG di Il Signore degli Anelli. Sembra che avremo conferme complete solo sui progetti futuri quando saranno completamente pronti. Sembra dubbio che Warhorse possa funzionare su un RPG de Il Signore degli Anelli mentre si realizza Kingdom Come: Deliverance III, dato che lo studio non è il più grande e, anche con oltre 100 dipendenti, realizzare un gioco delle dimensioni di Kingdom Come: Deliverance o il suo seguito richiede tutta la manodopera possibile.