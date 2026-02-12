Kingdom Come: Deliverance II ha venduto cinque milioni di copie

HQ

Lo sviluppatore Warhorse Studios ha appena rivelato che il sequel RPG Kingdom Come: Deliverance II ha ora raggiunto un traguardo di vendite molto impressionante. Poco dopo che il gioco ha celebrato il suo primo anniversario, è stato confermato che il progetto ha venduto cinque milioni di copie, un'impresa ammirevole che dimostra il livello di interesse per il gioco e la serie da parte dei fan di tutto il mondo.

Per celebrare questa occasione, Warhorse ha condiviso una breve dichiarazione, che ha osservato: "La Boemia ora accoglie cinque milioni di giocatori e siamo incredibilmente orgogliosi di vedere #KCD2 raggiungere questo traguardo monumentale. Questo risultato appartiene a tutti qui a Warhorse Studios e alla nostra straordinaria community.

"Grazie per far parte di questo viaggio e per averlo reso realtà!"

Hai già giocato Kingdom Come: Deliverance II ? Se no, assicurati di leggere la nostra recensione per vedere se il gioco fa per te.