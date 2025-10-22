Kingdom Come: Deliverance II ottiene nuovi peluche di Cappone, Henry e Mutt

HQ

Se hai vagato per le foreste lussureggianti e i campi baciati dal sole della Boemia e hai pensato di voler portare un po' dell'epoca medievale nel tuo mondo, allora ora puoi farlo. Una nuova gamma di peluche Kingdom Come: Deliverance II è arrivata sul negozio web YouSooz.

Puoi procurarti un peluche Henry da 9 pollici, un peluche Hans Capon da 9 pollici completo di una tazza di birra e un vestito pronto per la festa e un peluche Mutt da 9 pollici. L'aspetto dei peluche è molto più carino e cartoonesco rispetto ai loro personaggi nel gioco. Mutt sorride, con gli occhi chiusi come se fosse il ragazzo più felice di tutta la Boemia.

I peluche Kingdom Come: Deliverance II costano un bel po' per un peluche a $ 29,99 ciascuno, ma sono in edizione limitata, quindi immagino che se ne vuoi uno, potresti dover pagare il tuo prezzo di peluche premium. Se i peluche non fanno per te, Warhorse ha anche sfoggiato un pugnale, un libro d'arte, una spada e, il mio preferito, le maleducate insegne della taverna dei giochi.

