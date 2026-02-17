Kingdom Come: Deliverance II probabilmente verrà aggiunto a Game Pass molto presto

HQ

Circa 5-6 anni fa, i social media del team Xbox avevano un modello fittizio (presumiamo, il nome sia... dipendente di nome Melissa McGamePass, che inviava messaggi criptici che fornivano indizi su ciò che stava arrivando al servizio. La comunità trovava tutto questo molto divertente, e ora Miss McGamePass è stata rilanciata.

In una nuova email allo staff di Game Pass, scrive:

"Non dovrei dire troppo, ma se hai fame di un'avventura divertente, tutto quello che posso dire è qualcosa che sta per essere consegnato su Xbox Game Pass."

L'ortografia di "delivered" è indubbiamente piuttosto sospettosamente simile a un indizio, e considerando che Kingdom Come: Deliverance è già disponibile sul servizio in abbonamento, può riguardare fondamentalmente solo il sequel Kingdom Come: Deliverance II, giusto?

All'inizio della seconda metà di ogni mese, Microsoft di solito annuncia nuovi giochi in arrivo su Game Pass e, dato che è ormai in quel periodo, dovrebbero essere presentati presto nuovi titoli e pensiamo di conoscerne almeno uno.