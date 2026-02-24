Kingdom Come: Deliverance II regista lascia gli RPG per lavorare a un film Kingdom Come

HQ

Daniel Vávra, il direttore creativo di Kingdom Come: Deliverance e del suo sequel, sta lasciando i giochi per portare invece Henry of Skalitz sul grande schermo. Lo sviluppatore, spesso noto per il suo uso liberale dei social media, sta ufficialmente lasciando il lavoro sul prossimo gioco di Warhorse per dare vita a un film di Kingdom Come.

Questo proviene dal media ceco CzechCrunch, che ha parlato con il capo dello studio Warhorse, Martin Frýldský, riguardo alla partenza del regista. "Dan ha un nuovo ruolo. Questa è la creazione del film Kingdom Come," ha detto Frýldský (traduzione tramite macchina.

"Da un po' di tempo stiamo spostando il marchio Kingdom Come lontano dai videogiochi. Finora siamo nel mondo dei fumetti, dei concerti e del turismo, ma siamo stati più attratti dal cinema," ha proseguito. "Ecco perché Dan ed io stiamo cercando di entrare sugli schermi o su uno schermo cinematografico. C'è anche una sceneggiatura nella versione operativa."

Le discussioni sullo sviluppo del film Kingdom Come sono ancora in corso, con Frýldský che afferma che Warhorse non "vuole solo vendere i diritti, vogliamo che il film sia ciò che immaginiamo di essere." Questo ha quindi portato il regista del gioco a un ruolo così chiave nello sviluppo del film.

Sebbene ciò significhi che Vávra ha lasciato la prossima partita del KCD, è ancora considerato parte della squadra Warhorse. "Far apparire Kingdom Come sullo schermo nei prossimi anni è un altro traguardo che vogliamo raggiungere, ed è il nuovo ruolo di Dan. Non lo incontri tutti i giorni in ufficio, ma in senso più ampio, fa comunque parte di Warhorse," disse Frýldský.

Guarderesti un film di Kingdom Come?