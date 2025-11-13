Kingdom Come: Deliverance II supera i quattro milioni di copie vendute

HQ

È stato un anno davvero celebrativo per Warhorse Studios e il loro gioco d'avventura medievale Kingdom Come: Deliverance II. Che per molti è uno dei migliori contendenti per il gioco dell'anno e ha fatto davvero una forte impressione quando è stato lanciato. E grazie a diverse espansioni e al supporto continuo, ha continuato a crescere e a diventare popolare. Il che si riflette chiaramente anche nei suoi numeri di vendita, poiché il team ora riferisce di essere riuscito a vendere più di quattro milioni di copie del gioco.

In un post su X, il team ha ringraziato la community per tutti i loro sforzi: i modder, i fan, tutti coloro che sono stati coinvolti in qualsiasi modo e hanno contribuito a Kingdom Come: Deliverance II.

"Non possiamo ringraziarvi abbastanza per averci aiutato a raggiungere questo incredibile traguardo. Ognuno di voi - giocatori, fan, modder, creatori e sostenitori di lunga data - ha reso possibile tutto questo. Da parte di tutti noi di Warhorse, grazie per essere stati al fianco di Henry e per aver creduto in quello che facciamo."

