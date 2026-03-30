Kingdom Come: Deliverance II sviluppatore licenziato e presumibilmente sostituito da un'IA

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Un ex sviluppatore di Warhorse Studios, la società dietro Kingdom Come: Deliverance, i suoi DLC e sequel, è stato licenziato, apparentemente dal nulla, mentre la società sembra cercare di sostituirlo con l'IA. Lo sviluppatore, che si fa chiamare Max H, è stato verificato dai moderatori di Reddit come uno sviluppatore ufficiale Warhorse, che ha lavorato nell'azienda per circa tre anni.

Reddit è stato anche il luogo dove lo sviluppatore ha raccontato la storia del suo licenziamento, che è arrivato dal nulla ed è stato incredibilmente improvviso. Il 27 marzo, Max H fu invitato a una riunione. Lì gli fu detto che sarebbe stato licenziato, "nel tentativo di 'rendere l'azienda più efficace' e 'risparmiare finanzie'. Gli è stato anche detto che la sua posizione sarebbe diventata obsoleta a favore dell'uso di traduzioni tramite IA.

"Questo mi ha colpito enormemente, come se la discussione sull'uso dell'IA per tradurre fosse stata spesso discussa in passato, qualcosa contro cui ero sempre stato fortemente e apertamente contrario, ma mai al punto da potermi davvero costare il lavoro in futuro. Ovviamente mi era passato per la mente molte volte, ma ingenuamente pensavo che il mio lavoro alla WHS fosse abbastanza apprezzato da non essere a rischio immediato," ha scritto Max H nel suo post.

Questo post non è inteso a rivolgere odio a Warhorse, poiché Max H scrive di augurare il meglio allo studio e a chi ci lavora ancora. La gente non dovrebbe andare a recensire giochi che fanno bomb o cose simili, e invece questo è più un PSA per dire ai giocatori come l'IA stia già influenzando l'industria videoludica nel suo complesso.

"Mi sento incredibilmente tradito dalla direzione dell'azienda a cui ho imparato a tenere molto in questi quasi 4 anni, e sono distrutto dal fatto di non poter vedere i miei amici e colleghi in ufficio ogni giorno. Voglio che tu sappia che l'uso crescente dell'IA influisce molto sulle persone nell'industria dei videogiochi e su molti altri, e ho pensato che dovresti sapere quanto l'azienda che crea i giochi che ami tenga valore al lavoro dei propri dipendenti, per non parlare dell'ambiente," ha scritto Max H.

Warhorse stesso non ha ancora commentato i licenziamenti, ma qualora dovesse uscire una dichiarazione ufficiale, cercheremo di aggiornare questo articolo con ulteriori informazioni.