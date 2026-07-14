Kingdom Hearts avrà un "approfondimento" a D23 ad agosto

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Tra un mese, si terrà un'altra grande convention quando la D23 si terrà ad Anaheim, California, dal 14 al 16 agosto. L'evento cercherà di celebrare tutto ciò che riguarda Disney, che sia questa animazione, principesse, Marvel, Star Wars, persino alcune delle sue principali serie di videogiochi...

Con il D23 all'orizzonte, ora è stato svelato il calendario dell'evento e, tra i numerosi panel, proiezioni, interventi e simili disponibili, si fa un menzionamento diretto di un "approfondimento" di Kingdom Hearts, che esaminerà i 25 anni della serie e offrirà "spunti da menti creative, voci dei personaggi, e altro dietro la magia."

Non c'è alcun riferimento diretto a Kingdom Hearts IV nel riassunto del "deep dive", ma bisognerebbe presumere che un panel dedicato al gioco senza alcun riferimento al progetto imminente e molto atteso deluderebbe probabilmente più di qualche fan, quindi forse ora abbiamo un posto dedicato al calendario per quando Kingdom Hearts IV farà la prossima apparizione.

Per quanto riguarda gli altri eventi videoludicici di D23, ci sarà un panel dedicato a Disney Dreamlight Valley, che vedrà la partecipazione "dei creatori del gioco per una retrospettiva e un entusiasmante anteprima degli arrivi nel 2026."

Inutile dire che tra un mese ci aspettiamo notizie interessanti sul gaming a D23.