Kingdom Hearts IV rivela un nuovo trailer nel Nintendo Direct

HQ

Per la prima volta da... quello che sembra un'eternità, Square Enix ci ha dato un nuovo aggiornamento sull'attesissimo Kingdom Hearts IV. Dopo la conferma che la trilogia originale arriverà su Nintendo Switch 2 l'8 ottobre in versioni potenziate, e con una demo di Kingdom Hearts 3 appena uscita sull'eShop, stavamo già pensando all'annuncio di chiusura con Zelda su Direct. Tuttavia, c'era ancora un'altra cosa da aspettare.

Kingdom Hearts IV, con un nuovo trailer, apparve sullo schermo. Abbiamo potuto assistere a un altro assaggio della battaglia tra luce e oscurità, con il ritorno di Topolino, Paperino, Pippo e gli altri, mentre una serie di personaggi originali della serie sono tornati in forma. Ma, soprattutto, abbiamo visto un Sora più adolescente e quasi adulto che brandisce di nuovo la Keyblade contro i suoi nemici.

In questo nuovo capitolo della serie action-RPG sviluppata e pubblicata da Square Enix, Sora incontrerà un cast eterogeneo di personaggi nella misteriosa città di Quadratum. Il nostro protagonista viaggerà ancora una volta in regni diversi, dove nuovi personaggi incrocieranno il suo cammino e si aprirà un nuovo capitolo man mano che acquisirà nuovi poteri.

Era tutto cinematografico, senza gameplay, ed è per questo che ci rattrista un po' vedere che Kingdom Hearts 4, anche se uscirà anche su Nintendo Switch 2 al lancio, non ha ancora una data di uscita, né nemmeno un anno. Ma finché c'è luce, come in questo trailer, c'è speranza. E ora sembra più vicino.