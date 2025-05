Kingdom Hearts Missing Link è stato cancellato

HQ

Square Enix ha preso la decisione di annullare e terminare lo sviluppo del suo gioco d'azione mobile Kingdom Hearts Missing Link. Il progetto è in produzione da alcuni anni, con il suo annuncio avvenuto già nel 2022, ma il creatore è giunto alla conclusione che non sarà in grado di offrire un'esperienza che sarà soddisfacente per i fan a lungo termine, da qui la cancellazione.

La dichiarazione ufficiale sulla questione aggiunge: "Anche se abbiamo lavorato duramente sullo sviluppo e l'adattamento del gioco nella speranza che sarebbe piaciuto a molti giocatori, abbiamo stabilito che sarebbe stato difficile per noi offrire un servizio che i giocatori avrebbero trovato soddisfacente per un lungo periodo di tempo, portando alla decisione di annullare lo sviluppo".

Ciò che Square Enix ha colto l'occasione per esprimere è che il lavoro è ancora ben avviato su Kingdom Hearts IV, e sulla serie nel suo complesso. È stato anche detto che dovremmo tenere d'occhio i futuri aggiornamenti.