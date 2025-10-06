Kingmakers colpito con ritardo a pochi giorni dal lancio

HQ

Kingmakers è stato ritardato pochi giorni prima del suo lancio. Il gioco, che vede i giocatori sfrecciare all'indietro nel tempo per solcare cavalieri e fanti medievali con pistole e altre armi moderne, non verrà più lanciato l'8 ottobre.

Non è stata fornita alcuna nuova data di rilascio per Kingmakers. "È un gioco incredibilmente ambizioso e senza compromessi e non vogliamo tagliare alcuna funzionalità pianificata, per il gusto di farlo uscire prima", hanno scritto gli sviluppatori in un post che spiega il ritardo. "Il nostro obiettivo, fin dall'inizio, è stato quello di creare qualcosa che non assomigliasse a nient'altro sul mercato, in termini di gameplay, scala, portata e interattività".

"Abbiamo solo bisogno di un po' più di tempo per rifinire i contenuti prima di sentirci a nostro agio nel farci pagare i soldi", si legge alla fine del post. Abbiamo anche la promessa di un nuovo video di gameplay in arrivo molto presto, ma non l'abbiamo ancora ricevuto nei giorni successivi al ritardo. Forse apparirà alla data di lancio originariamente prevista per Kingmakers '.