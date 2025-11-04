Kingston Fury Renegade G5 8TB

Le unità PCIe 5.0 con capacità di 8 TB e 16 TB sono state rare al di fuori di alcuni mercati. Dato che vivo in Europa e ho una seria dipendenza dai videogiochi, ho davvero bisogno di unità di grandi dimensioni, poiché la mia scheda madre ne supporta solo alcune. In realtà, potrei accontentarmi di un'unità NVMe di terza o quarta generazione, ma semplicemente non hanno le capacità di cui ho bisogno.

La serie Fury Renegade G5 di Kingston funziona, come molte altre unità, senza un dissipatore di calore, utilizzando invece un materiale conduttivo sulla parte superiore che sembra un adesivo. Poiché la maggior parte delle schede madri non offre molta flessibilità e i dissipatori di calore standard raramente si adattano bene alle unità che ne hanno di proprie, sono arrivato a preferire fortemente le unità progettate in questo modo. Quindi, più punta a Kingston.

Utilizza una configurazione standard di 1 GB di memoria DDR4 come cache per 1 TB di spazio di archiviazione, insieme al controller SM2508, noto per la sua efficienza, che è fondamentale quando conta ogni 0,1 watt di assorbimento di energia. Per fare un confronto, l'assorbimento massimo di potenza è di 9,5 W, mentre la maggior parte dei concorrenti eroga 12-14 W. Anche se raramente utilizza così tanta energia, è comunque un'impressionante dimostrazione di efficienza termica. Ancora più importante, non richiede il raffreddamento attivo, cosa che fanno alcuni controller. L'unità ha funzionato tra i 48 e i 53°C sotto carico, il che va benissimo: le basse temperature non sono l'ideale per le unità NVMe e quelle molto alte possono causare danni. Anche raggiungere un massimo di 65°C in brevi raffiche è ben entro i limiti di sicurezza e questo è stato testato in un computer configurato per un funzionamento silenzioso, non sul nostro banco di prova ad alto flusso d'aria.

Questo è anche il motivo per cui i risultati del test mi lasciano un po' perplesso. Il controller è stato rilasciato l'anno scorso, quindi forse ha bisogno di un aggiornamento del firmware, perché non ho raggiunto le velocità promesse. Mentre le velocità di scrittura erano molto vicine a 13.612 MB/s con cache, rispetto alle velocità di lettura nominali di 14.000 MB/s che non erano nemmeno lontanamente vicine ai 14.800 MB/s promessi, colpendo un muro a 12.283 MB/s. Può sembrare minore a queste velocità, ma mi sono abituato al fatto che la maggior parte delle unità rimanga entro l'1% dei loro massimi nominali e spesso li superi. Un deficit del 17% è troppo, e questo è con la cache abilitata. Tieni sempre presente che per i trasferimenti di file molto grandi, una volta esaurita la cache DRAM (8 GB in questo caso), le prestazioni diminuiranno ulteriormente.

Annuncio pubblicitario:

La memoria è TLC NAND, posta su un PCB a 12 strati. Man mano che vengono impilati più moduli, il peso raggiunge un pesante 9,2 g, che è abbastanza per un'unità NVMe. Tuttavia, lo fa sembrare molto meno fragile e fragile rispetto alla maggior parte delle unità NVMe.

Ciò che è molto più interessante per i consumatori è la valutazione MTBF. Come i suoi fratelli più piccoli, le nuove generazioni NVMe di Kingston sono estremamente resistenti, con una durata prevista di circa 228 anni. In altre parole, queste unità dovrebbero funzionare in media per due milioni di ore prima del guasto. I lettori più giovani che hanno conosciuto solo l'archiviazione basata su SSD potrebbero non rendersene conto, ma ai vecchi tempi dei dischi rigidi meccanici, qualsiasi cosa più vecchia di tre anni viveva in prestito a causa dell'usura.

Con una maggiore capacità arriva anche una maggiore resistenza. In genere è valutato a 1 PB di scritture per terabyte di spazio di archiviazione, il che significa che questo modello da 8 TB è classificato per 8 PB di scritture di dati. Non mi interessa la quantità di video 4K che gestisci ogni giorno, 8 PB sono una quantità di dati pazzesca. Si tratta di circa 176.000 film in 4K o 40.000 giochi AAA moderni in termini pratici. È quasi sufficiente per conservare ogni singola bugia mai raccontata dalle società di marketing e pubblicità negli ultimi 50 anni.

Annuncio pubblicitario:

Il prezzo è sempre un problema però. Mentre alcune unità di quinta generazione partono da circa 90 euro per TB, la maggior parte viene venduta a 140-160 euro per TB, motivo per cui il prezzo di 936 euro di questa unità o 117 euro per TB non è poi così male. Costoso, sì, ma ragionevole per la capacità e la velocità.

Potresti andare leggermente più economico acquistando unità da 2×4 TB a 11.800 MB/s, ma sacrificheresti la velocità e occuperesti due slot NVMe. Se desideri la soluzione single-drive più veloce, la pagherai.

Dato che il deficit di prestazioni potrebbe probabilmente essere risolto attraverso un aggiornamento del firmware o del driver, gli aspetti negativi sono molto limitati. La gestione termica, che trovo importante quanto le prestazioni grezze, è eccezionale e il prezzo è più che equo. Potrebbe essere un po' più economico, certo, ma dato quanto costano solitamente le unità da 14.800 MB/s, questo potrebbe sfidare la nostra fortuna con un marchio così noto.