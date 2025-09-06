Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 4TB

HQ

Se vuoi un NVMe "impostalo e dimenticalo" per un PC di fascia alta o una PS5 piena fino alle branchie, il Kingston FURY Renegade 4TB (con dissipatore di calore) è un sì facile. È la classica combinazione Phison E18 + TLC spinta contro il soffitto di PCIe 4.0, rivestita con un dissipatore di calore di fabbrica adeguato in modo da non dover destreggiarsi tra le protezioni della scheda madre o i pad di terze parti. In parole povere: è veloce, è spazioso e non rallenta a meno che tu non provi attivamente a cucinarlo. Questo è esattamente ciò che voglio da un'unità di cui dimenticherò nel momento in cui riavvito il pannello laterale.

Mettiamo i numeri sul tavolo. Il dissipatore di calore Renegade da 4 TB ha una potenza nominale fino a 7.300 MB/s in lettura e 7.000 MB/s in scrittura, con fino a 1.000.000/1.000.000 di IOPS casuali in lettura/scrittura. L'endurance è il titolo: un corposo 4.0 PBW (sì, petabyte scritti). C'è una vera DRAM a bordo (nessuna scorciatoia "solo HMB") e il controller è il collaudato Phison PS5018-E18 abbinato a NAND TLC 3D. Questa ricetta ha definito l'era delle prestazioni della Gen 4 per un motivo, e nel 2025 è ancora esattamente incisiva come la maggior parte delle persone ha bisogno. Il dissipatore di calore non è solo rossetto. Il blocco in alluminio di Kingston con uno strato di grafene mantiene le temperature civilizzate in caso di lunghe e brutte raffiche di scrittura in cui le unità E18 nude possono diventare sudate. È anche "pronto per PS5", che in gergo Sony significa "si adatta e si raffredda correttamente nell'angusto alloggiamento della console", quindi puoi sbattere su 4 TB e smettere di giocare al poco divertente Storage Tetris ogni volta che esce una patch stagionale. Per i nerd dell'autorizzazione: il modello Heatsink misura circa 80 × 23,67 × 10,5 mm e pesa circa 34,9 g nelle taglie da 2-4 TB, utile per sapere se la tua scheda ha una robusta corazzatura a fessura.

Sul desktop, le prestazioni sono esattamente quelle che ci si aspetta da un E18 top-bin: sequenze in cima alle classifiche, caricamenti di livello rapidi e zero problemi con i titoli DirectStorage. Sotto l'adesivo c'è fondamentalmente la formula KC3000 di Kingston, raffinata: lo stesso controller, TLC Micron a 176 strati di alta qualità e un ragionevole over-provisioning per garantire la coerenza. È una combinazione matura e noiosamente eccellente che i revisori consigliano sin dai giorni di gloria della Gen 4 e "noiosamente eccellente" è esattamente ciò che desideri da un'unità che contiene il tuo backlog di Steam, la cache di Lightroom e i progetti video in corso. "Ho bisogno di PCIe 5.0?" Non per la maggior parte dei flussi di lavoro di gioco o di creazione. Preferirei avere quattro terabyte onesti su un solido cavallo di battaglia Gen 4 piuttosto che giocare a bingo benchmark con un riscaldatore di spazio Gen 5 da 1-2 TB. Al di fuori dei carichi di lavoro di nicchia, il delta del mondo reale è minuscolo, mentre le scritture sostenute e l'elevato TBW del Renegade sono davvero importanti per i creatori che scaricano le schede della fotocamera o masticano i proxy. Una nota pratica: il modello di dissipatore di calore da 4 TB può assorbire circa 10 W durante le scritture pesanti, quindi dagli un flusso d'aria e non seppellirlo sotto una piastra posteriore della GPU se il layout della tua scheda è maledetto.

Ci sono alcuni trucchi. Se la tua scheda madre ha già un'"armatura M.2" decorativa, pianifica di rimuoverla: il dispositivo di raffreddamento del Renegade è pensato per essere lo strato superiore. Gli acquirenti di laptop dovrebbero scegliere la versione "dissipatore di calore" senza dissipatore di calore; È più sottile e molto più amichevole per le baie anguste. E sì, la piattaforma E18 non è più "nuova", quindi i grafici sintetici mostreranno modelli PCIe 5.0 che sfrecciano avanti qua e là. Va bene. Nell'uso effettivo (avvio di giochi, riempimento di dischi di memoria virtuale, streaming di risorse), questa cosa sembra veloce e, cosa più importante, rimane veloce quando la cache si esaurisce e il carico di lavoro diventa disordinato. Possessori di PS5, questa è la scelta indolore. Apri il pannello laterale, rimuovi il minuscolo coperchio di Sony, inserisci il dissipatore di calore Renegade, fatto. La console lo formatterà, riporterà velocità intorno ai 6-7 GB/s e improvvisamente avrai spazio per i mostri della stagione da 300 GB più una fetta significativa del tuo mucchio di vergogna. Se acquisisci o modifichi su PS5, le prestazioni sostenute e le termiche ragionevoli fanno sì che le velocità di trasferimento non si verifichino una volta esaurita la cache SLC. Si comporta come dovrebbe essere la memoria interna: invisibile, prevedibile, noiosa, nel miglior modo possibile.

In breve, il dissipatore di calore Kingston FURY Renegade da 4 TB è la scelta sensata e ad alta capacità per chiunque soggiorni nel mondo PCIe 4.0: i costruttori di PC che desiderano termiche senza problemi e gli utenti PS5 che desiderano solo installare giochi invece di fare da babysitter allo spazio libero. Non è la scheda tecnica più sexy in un'epoca di fuochi d'artificio PCIe 5.0 da 14 GB/s, ma è l'unità che comprerei quando l'affidabilità, la resistenza e la capacità reale contano più della ricerca dei punteggi in classifica. Se un'opzione Gen 5 raggiunge lo stesso prezzo per terabyte con TBW comparabile e un dispositivo di raffreddamento che non è un meme, certo, consideralo. Fino ad allora, questo è il denaro intelligente.