Kipchoge rivela il suo "World Tour" mentre passa dalle maratone d'élite: "correre per servire l'umanità"... in Antartide

Eliud Kipchoge, il più grande maratoneta del mondo, ha corso quella che probabilmente sarà la sua ultima maratona competitiva domenica, la sua prima volta alla maratona di New York, finendo 17° in 2 ore, 14 minuti, 36 secondi - il suo peggior tempo in 13 anni - 6:27 minuti dietro il connazionale keniano Benson Kipruto, vincitore del traguardo più vicino della storia.

Kipchoge, vincitore di 25 maratone, tra cui 11 Major e 2 medaglie d'oro olimpiche, compie 41 anni mercoledì e, nonostante il suo 17° posto, è entrato a far parte della Seven Star Hall of Fame, che onora i corridori che hanno completato i World Marathon Majors: Tokyo, Boston, Londra, Sydney, Berlino, Chicago e New York City. Non smetterà di correre, anche se ha ammesso che "intraprenderà il mio nuovo viaggio di corsa per altre cose, correre per uno scopo", ha detto a Olympics.com.

"C'è molto in serbo che lancerò dopo New York. Sarà un viaggio interessante... per fare altre cose". Ha spiegato che ha intenzione di correre in un ambiente estremo e stimolante per convincere gli sponsor a raccogliere fondi per la Fondazione Eliud Kipchoge, che sostiene cause educative e ambientali, menzionando che correrà in Antartide (dove si tiene una maratona ogni anno dal 1995) e in Arabia Saudita. "Voglio fare quella cosa estrema che può far lavorare sodo qualcuno e anche convincere i partner a mobilitarsi per una causa", ha detto.

Parlando dopo la maratona di New York, tramite Let's Run, ha annunciato il suo "Eliud Kipchoge World Tour", con l'obiettivo di correre sette maratone in sette continenti nei prossimi due anni. Non in modo competitivo, poiché i suoi obiettivi sono cambiati, e vede questo come una transizione nella sua carriera, piuttosto che un ritiro: "correre per uno scopo. E questo scopo è lo scopo di servire l'umanità".