Kirby Air Riders colonna sonora aggiunta a Nintendo Music

È stato un anno un po' insolito per Switch 2, lanciato insieme a Mario Kart World. Meno di sei mesi dopo, era il momento di un altro gioco esclusivo di corse con mascotte, Kirby Air Riders, il che significa che Nintendo sta praticamente competendo con se stessa.

Mentre stiamo ancora aspettando che la musica di Mario Kart World venga aggiunta all'app Nintendo Music, la colonna sonora di Kirby Air Riders è stata ora aggiunta. Ci sono in totale 114 canzoni dal melodioso gioco di corse, tra cui Celestial Valley e Fantasy Meadows.

Se volete saperne di più sul gioco e, soprattutto, sulla musica, Nintendo ha anche pubblicato un'intervista con i creatori. Qui, il regista Masahiro Sakurai spiega perché la colonna sonora gioca un ruolo così importante in quello che è essenzialmente un gioco di corse e, come sempre, c'è una risposta interessante e da riflettere:

"Per Kirby Air Riders, la prima cosa che ho richiesto specificamente è stata una melodia distintiva. Nei giochi di corse, le sessioni tendono a finire rapidamente perché i giocatori si danno al massimo il massimo, quindi ho detto loro che volevo assolutamente avere una melodia che rimanesse impressa anche se hanno già fatto il percorso solo una volta.

"Ultimamente, la musica dei videogiochi si è orientata verso suoni ambientali e melodie che si fondono con lo scenario di sottofondo. Ma ho adottato un approccio diverso con Kirby Air Riders, dando priorità alla musica che si distingue davvero. Questo aiuta anche il gioco a distinguersi, creando un effetto sinergico che offre un'esperienza eccellente."

L'intervista vale davvero la pena di essere letto, quindi perché non farlo ascoltando la musica di Kirby Air Riders ?