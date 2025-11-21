Kirby Air Riders: come sbloccare tutti i percorsi segreti e retrò per Air Ride e Top Ride
Questi sono tutti i corsi segreti retro e nuovi che puoi sbloccare in Kirby Air Riders.
Kirby Air Riders offre in totale 18 circuiti per la modalità principale, Air Ride, le gare tra sei giocatori. Le altre modalità come Top Ride, Urban Trials e City Trials hanno circuiti/stadi diversi, ma la principale ne ha nove... più i nove circuiti del gioco originale GameCube del 2003, ovviamente rimasterizzati.
Inizialmente, però, hai solo otto nuove tracce. Devi giocare per sbloccare i restanti dieci circuiti segreti. Tutti si sbloccano tramite la Checklist, le ricompense che sbloccano nuovi quadrati nel mosaico.
Ecco tutti i corsi segreti per Kirby Air Riders che puoi sbloccare:
Attenzione che la maggior parte di loro richiede di affrontare sfide specifiche in corsi specifici, alcune delle quali sono segrete.
- Fantasy Meadows - Vinci 2 volte di fila in modalità Air Ride
- Galactic Nove - Vittorie in totale 15 volte
- Sky Sands - Concludere senza entrare in contatto con il gigantesco Golem sulla strada nelle Cavernous Corners
- Valle Celeste - Supera 10 ostacoli triangolari in una singola gara su Cyberion Highway
- Frozen Hillside - Completamento di 2 giri in testa a Crystalline Fissure
- Flussi di Magma - Finitura senza toccare l'acciaio fuso nella Fucina a Vapore
- Beanstalk Park - Rimanere in testa per 60 secondi in una singola gara a Mount Amberfalls
- Passaggio delle Macchine - Attraversa gli antichi anelli 4 volte e completa un giro senza fare retromarcia nelle Rovine di Airtopia
- Checker Knights - Arrivano 3 giri in 1 minuto a Fantasy Meadows
- Nebula Belt - Sconfiggi 5 tipi di nemici sul percorso e completa un giro in Galactic Nova
Come sbloccare il percorso segreto nella modalità Top Ride
La modalità Top ride, con vista dall'alto, ha anch'essa nove stage, tutti nuovi. Questa modalità non ha tracciati retrò, quindi otto sono sbloccati fin dall'inizio.
L'unico tracciato segreto è abbastanza facile da sbloccare: il tracciato Nova si sblocca vincendo 15 gare nella modalità Top Ride.
Questi sono tutti i Kirby Air Riders circuiti segreti e come sbloccarli.