Kirby Air Riders: come sbloccare tutti i percorsi segreti e retrò per Air Ride e Top Ride

HQ

Kirby Air Riders offre in totale 18 circuiti per la modalità principale, Air Ride, le gare tra sei giocatori. Le altre modalità come Top Ride, Urban Trials e City Trials hanno circuiti/stadi diversi, ma la principale ne ha nove... più i nove circuiti del gioco originale GameCube del 2003, ovviamente rimasterizzati.

Inizialmente, però, hai solo otto nuove tracce. Devi giocare per sbloccare i restanti dieci circuiti segreti. Tutti si sbloccano tramite la Checklist, le ricompense che sbloccano nuovi quadrati nel mosaico.

Ecco tutti i corsi segreti per Kirby Air Riders che puoi sbloccare:

Attenzione che la maggior parte di loro richiede di affrontare sfide specifiche in corsi specifici, alcune delle quali sono segrete.

Annuncio pubblicitario:



Fantasy Meadows - Vinci 2 volte di fila in modalità Air Ride



Galactic Nove - Vittorie in totale 15 volte



Sky Sands - Concludere senza entrare in contatto con il gigantesco Golem sulla strada nelle Cavernous Corners



Valle Celeste - Supera 10 ostacoli triangolari in una singola gara su Cyberion Highway



Frozen Hillside - Completamento di 2 giri in testa a Crystalline Fissure



Flussi di Magma - Finitura senza toccare l'acciaio fuso nella Fucina a Vapore



Beanstalk Park - Rimanere in testa per 60 secondi in una singola gara a Mount Amberfalls



Passaggio delle Macchine - Attraversa gli antichi anelli 4 volte e completa un giro senza fare retromarcia nelle Rovine di Airtopia



Checker Knights - Arrivano 3 giri in 1 minuto a Fantasy Meadows



Nebula Belt - Sconfiggi 5 tipi di nemici sul percorso e completa un giro in Galactic Nova



Come sbloccare il percorso segreto nella modalità Top Ride

La modalità Top ride, con vista dall'alto, ha anch'essa nove stage, tutti nuovi. Questa modalità non ha tracciati retrò, quindi otto sono sbloccati fin dall'inizio.

L'unico tracciato segreto è abbastanza facile da sbloccare: il tracciato Nova si sblocca vincendo 15 gare nella modalità Top Ride.

Annuncio pubblicitario:

Questi sono tutti i Kirby Air Riders circuiti segreti e come sbloccarli.