Kirby Air Riders includerà la modalità Top Ride

Una presentazione di un'ora dedicata a Kirby Air Riders ? Dopo che qualche settimana fa abbiamo avuto dei buoni 45 minuti dedicati al gioco? Anche lo stesso Masahiro Sakurai sembrava un po' sbalordito dall'idea del secondo whopper di un Nintendo Direct incentrato sul gioco piuttosto imminente Switch 2, mentre il famoso sviluppatore giapponese scherza sulla premessa per dare il via allo show. Ma poi ha fatto un seguito rivelando che era necessario fornire una copertura così ampia per garantire veramente che i fan sapessero cosa aspettarsi da questo progetto.

A tal fine, Sakurai ha iniziato questa presentazione rispondendo a una domanda che molti fan avevano in mente, vale a dire che Kirby Air Riders supporterà la modalità Top Ride richiesta dai fan. La modalità su scala più piccola e più veloce sarà disponibile per saltare, con una moltitudine di opzioni da mettere a frutto.

Puoi modificare i piloti CPU che affronti, quanto è difficile gareggiare, su quali "veicoli" gareggiano, quindi selezionare diversi tracciati e scegliere anche il numero perfetto di giri. Puoi quindi gareggiare in round veloci in cui gli oggetti sono in offerta per causare scompiglio e sconvolgere l'ordine stabilito e, meglio ancora, puoi persino portare tutto questo online per competere con gli amici su Internet.

Sakurai ha anche rivelato che mentre la modalità Top Ride si gioca da una prospettiva dall'alto verso il basso come previsto, il gioco supporta una modalità Diorama, in cui la prospettiva si sposta su un angolo quasi isometrico per scuotere ulteriormente le cose.

Inutile dire che Kirby Air Riders sembra avere molto da offrire, e molto di più viene rivelato mentre parliamo nel Direct che ha ancora 45 minuti (sì, 45 minuti!) o tempo di esecuzione.