Kirby Air Riders ora classificato per età in Arabia Saudita

Le agenzie di rating sono state spesso il modo migliore per scoprire se un gioco è effettivamente in arrivo o meno, poiché queste schede di revisione ricevono solo i giochi completati e solo settimane o mesi prima dell'uscita. Oggi il caso è più insolito, in quanto il gioco che è stato classificato è Kirby Air Riders, il titolo diretto da Masahiro Sakurai in esclusiva per Nintendo Switch 2, e di cui non sappiamo ancora nulla, al di là di una finestra di rilascio nel 2025.

Ora abbiamo buone ragioni per credere che arriverà davvero quest'anno, poiché le copie inviate per la classificazione nei diversi territori sono di giochi finiti e pronti per essere inviati alla produzione.

Cosa ne pensi, pensi che vedremo Kirby Air Riders come uscita pre-natalizia, e come ti suona novembre?