Kirby Air Riders per ottenere il secondo Nintendo Direct questa settimana

Spalancata, ecco che arriva un altro diretto Air Riders. Se pensavate che dopo i 45 minuti di presentazione del gameplay Nintendo avesse finito di mostrare il nostro pallone rosa preferito e la sua ultima avventura di corsa, vi sbagliavate di grosso.

Non solo abbiamo un nuovo Kirby Air Riders diretto in arrivo il 23 ottobre alle 14:00 BST/15:00 CEST, ma questo è ancora più lungo del precedente. Durerà 60 minuti, mostrando il gameplay e offrendo ancora più informazioni rispetto a quelle viste in precedenza.

Ancora una volta, la presentazione sarà condotta dal regista Masahiro Sakurai, che sicuramente ci terrà interessati per tutta la durata del Direct con il suo fascino unico.

Kirby Air Riders verrà lanciato per Nintendo Switch 2 il 20 novembre.