Kirby Air Riders prende il volo con nuove e costose statuette Amiibo

Segna i tuoi calendari per il 20 novembre, perché è allora che Kirby Air Riders finalmente prende il volo. Per celebrare il lancio, Nintendo sta rilasciando due nuovissime figure Amiibo, e sono dotate di una piccola svolta ordinata. Invece delle basi larghe standard a cui siamo abituati, questi Amiibo sono dotati di supporti compatti con personaggi intercambiabili, che ti consentono di scambiare Kirby e i suoi amici tra di loro. È un aggiornamento giocoso e facile da mostrare che si sente perfettamente in linea con l'universo stravagante dell'eroe rosa.

I due set, Kirby & Warp Star e Bandana Waddle Dee & Winged Star, sono stupendi, altamente dettagliati e garantiti per tentare i collezionisti. Ma c'è un problema: l'innovativo design della base fa lievitare un po' il prezzo. Nintendo li elenca a circa $ 50 USD ciascuno. In altre parole, più della metà del prezzo del gioco vero e proprio.

Sebbene le cifre siano innegabilmente adorabili, ci si può chiedere se il prezzo premium sia giustificato. Tuttavia, con Kirby Air Riders pronto a diventare una delle esperienze multiplayer più colorate dell'anno, è difficile immaginare che questi Amiibo rimangano sugli scaffali a lungo. Aspettatevi un rapido esaurimento e, inevitabilmente, un vivace mercato di rivendita una volta arrivato il giorno del lancio.