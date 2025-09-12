Kirby Air Riders riceverà presto un secondo Sakurai Direct

HQ

Solo di recente abbiamo avuto modo di assistere a un enorme Nintendo Direct dedicato a Kirby Air Riders, poiché era il giorno di Gamescom Opening Night Live quando è stato ospitato un lungo spettacolo di 40+ minuti in cui Masahiro Sakurai ha rivelato tonnellate di informazioni sul gioco.

Anche se potresti pensare di sapere già abbastanza su questo gioco, Nintendo e Sakurai non sono d'accordo, poiché durante lo showcase di Nintendo Direct a settembre, è stato confermato che una seconda presentazione Direct è in lavorazione, con Sakurai al timone.

Questo non è tutto, tuttavia, poiché sono stati annunciati anche un paio di Amiibos basati sul gioco, uno dei quali è Kirby e il suo Warp Star e il secondo è Bandana Waddle Dee e il suo Winged Star. Altri annunci Amiibo sono previsti anche per il futuro, con questi primi due che verranno lanciati il 20 novembre 2025, in linea con Kirby Air Riders.

