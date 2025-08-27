Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Mondo Sfortunato

HQ

Kirby and the Forgotten Land ha cambiato il franchise per sempre. Quando l'ho recensito nel 2022, ho elogiato la sua finitura, la sua varietà e la sua accessibilità, il che lo ha reso un'alternativa molto interessante a Mario o Donkey Kong quando si trattava di platform 3D. Con tutta la sua bontà, il fascino universale del personaggio e i milioni diNintendo Switch dispositivi già presenti nelle case, è diventato presto il gioco piùKirby venduto della storia, facendo finalmente un salto definitivo dalle sue origini 2D. E mentre HAL Laboratory sviluppa l'inevitabile sequel di un successo così considerevole (o almeno così scommettiamo), l'avventura viene adattata per il nuovo Nintendo Switch 2 con una grafica migliorata e un aiuto di contenuti extra.

La prima netta sensazione che ho avuto dal contenuto aggiuntivo, chiamato Star-Crossed World, è che si tratta di una vera e propria espansione (piccola, ma un'espansione) del gioco base, molto più elaborata e decente di quanto non lo fosse il mese scorso, ad esempio, Jamboree TV per Super Mario Party Jamboree. Laddove sembrava uno sforzo pigro, qui si sono presi cura di espandere il concetto originale con aggiunte molto più interessanti.

Il clou del contenuto che Star-Crossed World porta sono i nuovi Starry Stages, o meglio, quelli modificati dalla caduta di un meteorite. A due per mondo, con tutti i loro risultati e oggetti da collezione come nel gioco originale, forniscono abbastanza curiosità e tempo di gioco per i fan che hanno completato l'originale al meglio.

Annuncio pubblicitario:

Va anche notato che mentre alcuni Starry Stages riutilizzano parti dei livelli originali, la verità è che la maggior parte di essi propone deviazioni considerevoli o aree completamente nuove, quindi raramente sembra che tu stia giocando "lo stesso livello con una skin diversa". Inoltre, i segreti e gli obiettivi sono abbastanza ben nascosti con poche eccezioni, quindi i giocatori si sentiranno come a casa e si sentiranno a proprio agio nell'esplorare in base alle meccaniche che già conoscevano e ora dovranno rinfrescarsi e riallenarsi per le sezioni più impegnative.

Sebbene non reinventi la ruota (gioco di parole), questo contenuto apporta anche nuove trasformazioni per ravvivare un po' il gameplay tradizionale. Il Spring Mouth è divertente, anche se sembra un po' troppo simile al potere Snake Bananza di Donkey Kong Bananza, che molti avranno di recente o stanno addirittura giocando in parallelo (e Mario Spring, per le stesse ragioni). Gear Mouth, tuttavia, è il vero protagonista di questo contenuto, con una sensazione molto soddisfacente nei controlli e una meccanica di arrampicata più impegnativa e fresca. Il Sign Mouth, infine, è la scusa per alcune scene di velocità in stile snowboard che non aggiungono né sottraggono nulla.

Man mano che completi questi Starry Stages e i loro risultati e oggetti da collezione aggiunti (senza dubbio la gioia di un completista), potresti anche decidere di completare ciò che hai lasciato fuori dalle fasi e dalle sfide (percorsi) del tuo primo playthrough, tornando a goderti la meraviglia di Kirby and the Forgotten Land, finendo di aggiornare e far salire di livello le sue fantastiche abilità e ottenendo più capsule collezionabili. Poi ti rimane una nuova sfida nel Colosseum, chiamata The Ultimate Cup Z EX, una sorta di Boss Rush; Una sfida che gli utenti più accaniti apprezzeranno.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Il Nintendo Switch 2 Edition significa anche grafica e framerate a risoluzione più elevata, il che rende il gioco già bellissimo fantastico anche su schermi 4K e palmari Full-HD. Sono ancora infastidito, come con Mario Party, che non includa l'HDR nativo su Switch 2, anche se devo ammettere che è uno dei giochi che funziona perfettamente con l'HDR simulato/forzato che fa la console stessa, a patto che tu abbia lo schermo impostato correttamente.

Quindi, ne vale la pena espandersi? Molto più di Mario Party, ma allo stesso tempo non aspettarti molti contenuti o innovazione. Per me, è più come una bella ciliegina su quella che è stata un'avventura memorabile, come un modo per espandere l'esperienza originale con la ricetta del "di più e meglio". Se il titolo Switch era tra i tuoi preferiti, vai a ingoiare l'espansione e aumentala di una tacca nel nostro punteggio, perché non rimarrai deluso e ti godrai una nuova storia con alcune aggiunte. Se non possiedi già l'originale, faresti meglio a provarlo prima di passare direttamente all'edizione da 80 euro.